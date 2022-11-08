人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）作为第五届中国国际进口博览会配套活动之一，中国太保旗下中国太保寿险近日举办“芯”活力服务品牌发布会暨第二届康养嘉年华开幕式。

活动现场，中国太保寿险总经理蔡强作为故事发起人，串联起家庭顶梁柱、老人、小孩等不同家庭成员的生活情境，展现了当代家庭多元化的健康、养老需求，并以《由“芯”而至，爱即所求》为主题，正式推出“芯”活力服务品牌，提供“保险+健康+养老”一体化生活服务解决方案。

中国太保寿险“芯”活力服务品牌正式发布。

据介绍，“芯”活力服务品牌以家庭健康养老需求和场景为出发点，以保险+服务综合解决方案为手段，整合包括太医管家、青少年健康促进中心、太保家园、高端医疗、源申康复等健康养老服务资源，为中国家庭的活力生活、美好未来保驾护航，深化“社会稳定器”功能和作用。下一步，中国太保寿险将构建第二届康养嘉年华太保服务全场景，推出“百万家庭科学健身规划”“百万家庭科学饮食计划”，做客户身边的健康生活管理伙伴。

谈及新时代下的康养新需求，上海广慈医院院长张晨莉表示，随着医疗保障体系日益完善，求医者及其家属希望能精准触达对症的专家资源、优选的诊疗技术和治疗方案，也希望通过疾病的全程治疗、连续性管理获得最佳疗效。太医管家首席执行官徐晶表示，主动式健康管理的意义在于，健康人群可以保持健康，亚健康人群可以通过有规划地调节改善身体状况，尤其对于慢病场景的人群，可通过饮食、运动的调整，最终使身体指标达到标准。欧葆庭中国区首席运营官邢珊珊表示，康养结合、医养结合的养老服务模式能解决不同年龄层老人的养老及健康问题，实现“老有所养”“老有所医”“老有所乐”。

同日，中国太保集团在上海举行“上海交通大学医学院—中国太保源申康复研究院”揭牌仪式，宣布与上海交大医学院共建康复研究院，共同推动我国康复医疗事业的发展。

“上海交通大学医学院—中国太保源申康复研究院”揭牌。

根据协议，双方将瞄准康复医疗前沿研究方向，对接国家康复医疗产业发展战略需求，围绕“三平台一基地”，完成科研转化平台、医康融合平台、学术交流平台和人才培养基地的基础建设。

据介绍，本次合作将发挥医学院校在医疗服务、人才培养和科研转化等方面的资源，借助保险公司在长期资金及商保支付等方面的优势，建立 “紧密型、专业化、长期性”的校企合作模式，提升康复医疗服务的质量和效率，降低患者医疗负担，满足人民对高品质康复医疗服务的需求。

据了解，该研究院将促进医教研协同发展，提升康复医疗的科研创新、诊疗技术及人才培养等专业能力，成为打造太保品牌化、专业化、特色化的康复医疗体系的平台；实现交大医学院康复学科规划的中长期战略落地、培育我国康复学科创新人才的摇篮；成为我国“治疗—康复”合作运行机制研究实施的基地。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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