“我是土生土长的虞城人，去年了解到家乡政策，我决定返乡投资办厂，一切手续县里都给帮忙办理，服务好、效率高、进度快。”在商丘财治食品建设工地，总经理张长勇介绍说。

张长勇是河南省虞城县城郊乡米庄村人，1987年开始在南京从事牛肉食品生意，2003年把公司迁到上海，2021年返乡二次创业，成为虞城县“回归经济”大军中的一员。

近年来，虞城县围绕“以返乡促进创业，以创业带动创新，以创新谋求发展”的工作思路，大力实施“能人回归”工程，有力推动了产业转型、经济转型、城市转型，促使虞城县竞争力更强、承载力更好、软实力更优、吸引力更大、凝聚力更足。坚持将返乡创业与乡村振兴、招商引资、招才引智等相结合，引进重大项目和主导产业项目，让“北雁南飞”变“群凤还巢”，以“回归经济”助推虞城经济社会高质量发展。

人才，是发展现代经济的命脉与动力。虞城县高度重视人才工作，先后出台多个高层次人才和团队引进政策文件，实施“招硕引博”工程，着力打造人才工作的“政策梧桐”。目前，已在郑州、南京等城市成立虞城县在外招才引智工作站（返乡创业服务站），入驻虞城籍“高精尖缺”人才105人。

该县还先后出台了《虞城县引导和鼓励农民工创业和返乡创业实施方案》《创业孵化基地认定和管理实施细则》《精准扶贫就业（帮扶）基地资金奖补意见》等扶持政策。同步优化营商环境，增强服务意识，切实兑现对投资者的承诺，打造“诚信虞城”；设立承接产业转移项目服务管家，推行零接触、不见面审批；对重点招商项目实行一个产业项目、一名责任领导、一个服务团队、一套服务方案、一抓到底“五个一”工作法。

培育打造产业发展平台，一直是虞城县发展“回归经济”的重要抓手。虞城县审时度势，研究决定走“市场化运作，滚动式发展”之路，加快高新区“一区十园”建设步伐。围绕“一区”，投资建设了占地500亩、总投资15亿元的返乡创业园和返乡创业小区。目前双创中心大楼已建成使用，入驻了华族科技网络直播孵化基地、虞智金服、浙江大学河南技术转移中心虞城工作站等项目；建成生产孵化厂房8栋，入驻创业项目5个；建成科技成果展览展示中心，已进驻14个专业园区和40多家企业。围绕“十园”，建设了投资100亿元的五金生态城等项目，为“回归经济”产业培育打造了集聚发展平台。

发展“回归经济”，虞城风生水起。与张长勇一样，近年来虞城县共扶持在外企业、农民工等返乡创业人员2万余人，带动就业约21.5万人。（王支援 刘建谠）

(责编：曹淼、李源)

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