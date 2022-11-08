人民网北京11月8日电 （记者孙博洋）一年一度的电商平台“双十一”促销活动正在进行中，为保障消费者合法权益，让消费者放心消费，多地市场监管部门和消保组织发布了相关消费提示。

北京市市场监管局提醒消费者，“双十一”期间，各种网络促销活动集中推出，“限时抢购”“爆款秒杀”“巨惠特卖”令人眼花缭乱，选对商家是美好购物体验的第一步。购物时，消费者要尽量选择经营规模大、交易量高、口碑好的电商平台。

同时，面对花样繁多的促销活动，消费者要仔细阅读促销规则，了解优惠券使用条件、折扣范围和期限等，注意区分尾款价、到手价、预售价，切莫被低价数字引导冲动消费。要提前关注商品的价格变化，避免陷入商家“先提价后打折”等套路陷阱。

在自我保护方面，消费者一定要在安全的网络环境中，通过正规电商网站、APP或小程序等渠道购物，注意账户信息安全，妥善保护好各类账户密码，不轻易将身份证号、银行卡号等个人信息提供给他人。切勿访问来源不明的链接、网页或弹窗，谨防信息泄露或账户被盗风险。在收货环节，要落实“两个安全”。一是健康安全，收到快递要做好个人防护，及时对包裹进行消杀，防控新冠疫情。二是个人信息安全，要涂抹掉包裹上的姓名、电话、地址等信息，防止个人信息泄露。

上海市市场监管局发布了《“双十一”网络集中促销合规指导书（2022）》（以下简称《指导书》），向电子商务企业提出八方面合规要求。

《指导书》要求电商平台和企业，加强促销方案的事前审查，不玩“促销套路”，促销规则简单明了。禁止采取“虚假打折”“虚假标价”、不履行价格承诺等违法方式开展促销。

《指导书》还要求电商平台， 严格禁止不正当竞争行为，不得强制入驻商户“二选一”。不得存在“虚拟中奖”“内定中奖”等虚假促销行为。不得通过虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为提高虚假销量。

在食品安全方面，《指导书》要求，强化食品安全责任，建立健全食品安全管理制度，杜绝销售过期食品、含金银箔粉食品、非法添加食品等违法行为。

深圳市市场监管局发布了《关于印发网络大型集中促销活动合规指引的通知》（以下简称《通知》），进一步规范“双十一”和“双十二”等网络大型集中促销经营行为。

《通知》要求 ，加强对平台内经营者的管理和服务，落实各项审查、核验、抽查义务，确保经营者主体信息真实有效，引导平台内经营者“亮照、亮证、亮规则”，诚信守法经营。

《通知》还要求，加大平台内部广告审核力度，严禁虚假宣传、低俗广告。加强对直播促销行为的管理力度，避免假人气、假优惠、假商品等乱象。

在处理交易纠纷方面，《通知》要求电商企业，建立便捷、高效的网络交易在线投诉受理、处理和反馈机制、售后维权机制，妥善解决网络交易消费纠纷，对消费者的合理诉求不得推诿拖延，积极维护消费者合法权益。

在消费者个人信息保护方面，《通知》要求电商企业，履行网络安全与个人信息保护义务，禁止未经消费者同意非法收集、使用其个人隐私信息，严禁泄露、出售或非法向他人提供消费者个人信息。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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