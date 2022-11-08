人民网北京11月8日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦、冬油菜播种面积已过九成，秋冬种进展总体顺利。

近期，各地统筹疫情防控和经济社会发展，不误农时推进冬小麦播种工作，为明年夏粮再获丰收赢得主动。在新疆阿克苏市柳源农场片区天海村的农田里，装有导航系统的精量播种机按照预先设定的线路进行播种，田间一派繁忙景象。

“通过装有人工智能的农机帮忙，现在耕种收即省事又能力，一年下来还能节省不少成本。”种粮大户韩光富给自己来年的收入算了笔账，通过机械化的全流程耕种，能够大大抵消农资价格上涨带来的不利影响，还能节省成本近2万元。

“现在，通过将冬小麦种植面积落实到村、到人、到地，积极组织专业农技人员靠前服务，帮助种粮户协调解决冬小麦播种中存在的困难和问题，确保了在最佳播种期完成冬小麦播种工作，也为明年的粮食丰产打下了基础。”阿克苏市农业农村局相关负责人表示。

农情调度显示，2022年新疆全区冬小麦播种进度快于上年，截至10月30日，全区（地方）9个冬小麦主产地州均超计划完成播种任务。

冬小麦对保障粮食安全具有重要意义。当前，从全国范围来看，秋冬种进展总体顺利。“今年小麦出苗是近几年最好的一年。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，今年小麦秋冬种的重点是稳面积、攻单产、提质量，要力争全国冬小麦面积稳定在3.35亿亩以上，力争产量稳中有增。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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