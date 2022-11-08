“进博会作为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台，不仅与世界分享了中国市场机遇，也为中国企业拓展海外业务带来了广阔空间。”第五届进博会期间，伊利集团执行总裁刘春喜做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时提出，伊利连续五年参展，借助进博会的溢出效应，不断丰富供应体系，持续深化全球协同创新，海外业务拓展稳中有进，全球市场版图加速扩大。

伊利集团执行总裁刘春喜接受人民网采访。

当前，数字经济日新月异，深刻改变着人们的生产方式、生活方式和交往方式。数字化转型是企业高质量发展的必由之路，数字技术可以增强企业与时俱进的核心竞争力，带动全产业链的提质增效，持续提升消费者的购买体验。刘春喜认为，乳企要运用好数字化手段，促进产业转型升级：一是完善组织机制，筑牢数字化转型的基础；二是启动“数智引擎”，激发数字化转型的动力；三是搭建运营平台，丰富数字化转型的场景。

面对消费者高端化、品质化和个性化的乳制品需求，伊利致力于打造满足全人群、全生命周期、全消费场景的健康产品。刘春喜介绍，伊利主要从以下几方面深入多品类产品创新研发，促进从研发“好牛奶”到打造“好乳业”的转变：一是布设全球创新网络，构建“产学研用”创新生态。围绕乳业研发的重点领域，伊利先后在中国、荷兰、新西兰、日本和印度尼西亚设立了15家创新平台，开展全产业链创新合作，加强乳制品营养基础研究；二是推动重大科研项目落地，助力乳业科技自强自立。近五年，伊利承担国家、自治区重大科技专项和各类科技计划项目30多项，通过创新赋能更好地满足消费需求；三是促进科研成果转化，推动核心技术实现重大突破。伊利在母乳研究、乳品加工技术和新产品开发等方面取得了多项具有自主知识产权的核心技术，累计获得国内外专利授权3489项。

近年来，相关部门要求加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费。“迈向加快构建新发展格局的新征程，乳企必须牢固树立和践行‘绿水青山就是金山银山’的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，不断加快发展方式绿色转型，进一步强化产品、产业、消费等方面的技术创新，带动全产业链实现绿色低碳发展，引领绿色消费潮流。”刘春喜提出，乳企作为营养健康产品的提供者，要肩负起应尽之责，引入先进的环保技术并融入每一款产品，不断完善多元化产品矩阵；其次，要不断加强各环节的绿色管理，应用数字化技术、搭建协作平台、明确执行路线，全方位构建零碳产业；此外，要倡导绿色消费，共创零碳未来。伊利积极倡导绿色消费、守护地球家园，结合品牌理念、创新产品、环保包材、公益活动，打造多元化的零碳消费场景。

(责编：董童、李源)

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