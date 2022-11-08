近年来，河南省虞城县积极探索“单品突破”模式，以细分市场带动企业发展，以品类创新驱动品牌成长，通过全过程的品牌注入，形成核心竞争力品牌，依托龙头企业带动，培育了金豆子、懂菜、佳美等农业产业化品牌。

虞城苹果、惠楼山药、田庙金太阳杏、田庙48桃、虞城黑小麦、谷熟红粘谷小米等10个产品被评为全国“名特优新”农产品；河南佳美农业科技有限公司生产的“亿家美”黑小麦、河南金豆子蔬菜食品有限公司荣获河南省知名农业品牌“农业企业品牌”；虞城县幸福种植专业合作社生产的“幸福童依”番茄、懂菜农业的蔬菜、金土地种植合作社珍珠泰葡萄荣获河南省知名农业品牌“农产品品牌”；虞城酥梨荣获河南省知名农业品牌“农产品区域公用品牌”。

据虞城县相关负责人介绍，该县发展订单农业，优化农业区域布局，把虞城花卉、荠荠菜、金豆子芽菜等打造成国家区域性农产品公用知名品牌。同时，按照主导产业突出、地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密的要求，积极发展现代产业园区，加快推进特色种植、加工、销售及休闲农业、乡村旅游融合发展。此外，还通过园区形成集合要素，解决科技支撑问题，推动农业机械化和农业现代化，带动农业全面发展，带动一二三产融合发展。

目前，虞城县已创建一个省级现代农业产业园（虞城大豆现代农业园）、两个市级现代农业产业园（虞城县荠菜甜玉米现代农业产业园、虞城县中草药现代农业产业园）、一个产业强镇（刘店乡）。利用好本地的优质农产品，作为农业高质量发展的资源，在提升转化率的同时，以龙头企业带动种植结构调整，稳定市场，增加农民收入，推动农业标准化建设发展。截至目前，虞城县已累计认证“三品一标”农产品48个，其中无公害农产品20个、绿色食品23个，虞城荠菜、惠楼山药、虞城酥梨、虞城苹果、虞城乔藕5个农产品通过国家地理标志认证，认证面积65.22万亩，居全市第一。虞城县市级以上龙头企业36家，其中国家级2家、省级12家、市级22家。

虞城县通过打造农业品牌，带动了产业发展，实现了农民致富，农业农村发展硕果累累，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴美好图景，在虞城实现指日可待。（王支援 刘建谠）

(责编：董童、李源)

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