人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

河南虞城：打造农业品牌 带动产业发展

2022年11月08日08:39 | 来源：人民网
小字号

近年来，河南省虞城县积极探索“单品突破”模式，以细分市场带动企业发展，以品类创新驱动品牌成长，通过全过程的品牌注入，形成核心竞争力品牌，依托龙头企业带动，培育了金豆子、懂菜、佳美等农业产业化品牌。

虞城苹果、惠楼山药、田庙金太阳杏、田庙48桃、虞城黑小麦、谷熟红粘谷小米等10个产品被评为全国“名特优新”农产品；河南佳美农业科技有限公司生产的“亿家美”黑小麦、河南金豆子蔬菜食品有限公司荣获河南省知名农业品牌“农业企业品牌”；虞城县幸福种植专业合作社生产的“幸福童依”番茄、懂菜农业的蔬菜、金土地种植合作社珍珠泰葡萄荣获河南省知名农业品牌“农产品品牌”；虞城酥梨荣获河南省知名农业品牌“农产品区域公用品牌”。

据虞城县相关负责人介绍，该县发展订单农业，优化农业区域布局，把虞城花卉、荠荠菜、金豆子芽菜等打造成国家区域性农产品公用知名品牌。同时，按照主导产业突出、地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密的要求，积极发展现代产业园区，加快推进特色种植、加工、销售及休闲农业、乡村旅游融合发展。此外，还通过园区形成集合要素，解决科技支撑问题，推动农业机械化和农业现代化，带动农业全面发展，带动一二三产融合发展。

目前，虞城县已创建一个省级现代农业产业园（虞城大豆现代农业园）、两个市级现代农业产业园（虞城县荠菜甜玉米现代农业产业园、虞城县中草药现代农业产业园）、一个产业强镇（刘店乡）。利用好本地的优质农产品，作为农业高质量发展的资源，在提升转化率的同时，以龙头企业带动种植结构调整，稳定市场，增加农民收入，推动农业标准化建设发展。截至目前，虞城县已累计认证“三品一标”农产品48个，其中无公害农产品20个、绿色食品23个，虞城荠菜、惠楼山药、虞城酥梨、虞城苹果、虞城乔藕5个农产品通过国家地理标志认证，认证面积65.22万亩，居全市第一。虞城县市级以上龙头企业36家，其中国家级2家、省级12家、市级22家。

虞城县通过打造农业品牌，带动了产业发展，实现了农民致富，农业农村发展硕果累累，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴美好图景，在虞城实现指日可待。（王支援 刘建谠）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
乌镇峰会见证数字中国建设不断实现新突破
　　相关报道：共赴“乌镇之约”：3组数字、3大亮点、3个变化值得期待！.…
多地市场监管部门发布“双十一”提示 保障消费者合法权益
　　人民网北京11月8日电 （记者孙博洋）一年一度的电商平台“双十一”促销活动正在进行中，为保障消费者合法权益，让消费者放心消费，多地市场监管部门和消保组织发布了相关消费提示。 北京市市场监管局提醒消费者，“双十一”期间，各种网络促销活动集中推出，“限时抢购”“爆款秒杀”“巨惠特卖”令人眼花缭乱，选对商家是美好购物体验的第一步。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部