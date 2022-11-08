原标题：乌镇声音

浙江大学上海高等研究院常务副院长、人工智能研究所所长吴飞：

发现不同学科之间知识与问题的契合，实施学科之间交叉和综合，可形成新的科学的网络，是知识产生的前沿。当前，教育、科技和人才已经成为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支持，三者相互作用又相互促进，形成了一个有机整体。发展人工智能需要联动相关行业主管部门、学术研究团体、高校科研院所和国家战略科技力量等资源，搭建生态学术舞台，为进一步激活教育、科技和人才创新要素而努力，促进这些创新要素的交叉融合。

电子科技大学网络空间安全研究院副院长李洪伟：

数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要的生产力。近年来，全球数据泄露、数据滥用事件频繁发生，数据安全形势日益严峻，各种安全事件影响力升级，急需安全的数据采集、传输、存储和使用机制，克服传统方案的局限和缺陷，保障全球各国重要基础设施和人民生命财产安全。全球各国应当携起手来，保障全球数据安全，共创数字未来，构建全球网络空间命运共同体。

中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所执行所长李艳：

信息时代没有哪一个国家或哪一方力量能够独善其身，必然是利益共享、责任共担的“命运共同体”。新形势下，确保网络空间的稳定与发展成为国际社会休戚相关的重大时代命题，各方都在为之努力。以“构建网络空间命运共同体”为主旨，中国积极搭建国际平台“世界互联网大会”，致力于凝聚共识，促进交流，推进合作，既是对国际社会普遍关切的回应，更是对未来网络空间发展的中国贡献。

（本报记者卢璐、张晓华采访整理）

(责编：赵竹青、陈键)

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