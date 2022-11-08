人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

乌镇声音

2022年11月08日09:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：乌镇声音

　　 浙江大学上海高等研究院常务副院长、人工智能研究所所长吴飞：

　　 发现不同学科之间知识与问题的契合，实施学科之间交叉和综合，可形成新的科学的网络，是知识产生的前沿。当前，教育、科技和人才已经成为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支持，三者相互作用又相互促进，形成了一个有机整体。发展人工智能需要联动相关行业主管部门、学术研究团体、高校科研院所和国家战略科技力量等资源，搭建生态学术舞台，为进一步激活教育、科技和人才创新要素而努力，促进这些创新要素的交叉融合。

　　 电子科技大学网络空间安全研究院副院长李洪伟：

　　 数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要的生产力。近年来，全球数据泄露、数据滥用事件频繁发生，数据安全形势日益严峻，各种安全事件影响力升级，急需安全的数据采集、传输、存储和使用机制，克服传统方案的局限和缺陷，保障全球各国重要基础设施和人民生命财产安全。全球各国应当携起手来，保障全球数据安全，共创数字未来，构建全球网络空间命运共同体。

　　 中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所执行所长李艳：

　　 信息时代没有哪一个国家或哪一方力量能够独善其身，必然是利益共享、责任共担的“命运共同体”。新形势下，确保网络空间的稳定与发展成为国际社会休戚相关的重大时代命题，各方都在为之努力。以“构建网络空间命运共同体”为主旨，中国积极搭建国际平台“世界互联网大会”，致力于凝聚共识，促进交流，推进合作，既是对国际社会普遍关切的回应，更是对未来网络空间发展的中国贡献。

　　 （本报记者卢璐、张晓华采访整理）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
运行9908公里！首趟境内外全程时刻表中欧班列顺利抵达德国
　　人民网北京11月8日电 （记者王连香）据中铁集装箱运输有限责任公司消息，德国时间11月5日22时30分（北京时间11月6日5时30分），首趟从中国西安开往德国杜伊斯堡的境内外全程时刻表中欧班列，满载光伏逆变器、电动压缩机、吸尘器等货物，运行9908公里，历时11天1小时35分抵达德国杜伊斯堡，这标志着中国段、宽轨段、欧洲段中欧班列运行时刻表首次实现全程贯通，国内始发站与德国终点站的运输时间有了更加稳定的预期，中欧班列高质量发展迈入新阶段。 为进一步提升中欧班列市场竞争力，向广大客户提供更加稳定的运输时效，中国、德国等七国铁路联合制定了《中欧班列全程时刻表编制与协作办法》，根据客户需求，国铁集团于今年初启动了中国至欧洲4条线路的中欧班列全程时刻表编制工作，经与沿线哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等铁路多轮磋商，10月份完成了西安至德国杜伊斯堡全程时刻表编制工作，并于10月26日起，正式在西安至杜伊斯堡间试运行。…
乌镇峰会见证数字中国建设不断实现新突破
　　相关报道： 共赴“乌镇之约”：3组数字、3大亮点、3个变化值得期待！.…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部