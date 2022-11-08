近日，第五届中国国际进口博览会配套活动——“新发展格局下高水平对外开放与贸易便利化高峰论坛”在上海举办。论坛由中华人民共和国海关总署、中国国际贸易促进委员会共同主办。

交行行长刘珺出席论坛时表示，在数字经济革命的大背景下，国际贸易也开始步入深度分工、深度协同、深度重构的全新范式跃迁。高水平对外开放一定是数字化的，贸易便利化也一定是数字化的。

他提出，通过回顾国际贸易发展轨迹发现，国际贸易1.0是基于比较优势理论，是劳动者的劳动以产品为载体进行交换的过程。国际贸易2.0实现了服务的可贸易化，使得全球的贸易链变得更新，价值创造活动更为高效。国际贸易3.0一定是在商品服务的维度上增加数字化的虚拟维度，其交换速度和交换复杂性远超传统贸易的诸多惯例和规则，对国际贸易体系的赋能和使能，不仅体现在效率和安全提升上，更体现在模式和格局重塑上。

刘珺认为，时至今日，贸易数字化的范畴已远超传统意义上的贸易线上化，成为以数字技术为先导，全面覆盖市场规则、市场主体、市场行为的庞大全新业态和全新体系。擘画数字化时代的未来，设若量子实现量子霸权（quantum supremacy），势将颠覆晶体管计算机系统的算力瓶颈，而量子通信对信息和信息安全的解决方案显然是革命性的，对贸易的解决方案显然也是颠覆性的。区块链技术或可运用于分布式记账系统标记全球贸易流，其智慧合约机制使流程数字化，使权利义务数字化，若跨贸易链汇总，则跨境贸易的价值分配会趋于精确，真实反映国家贸易的数字化映射必将推动更加公平、更有效率的全球经贸新格局、新秩序加速形成。

交通银行积极发挥国际化、综合化优势，以专班机制、专项资源打造贸易金融特色，实现外资外贸领域金融服务水平的跃维升级。交通银行打造上线“单一窗口”金融服务，整合推出多项贸易金融产品创新和服务品牌，全方位提升银关数字化服务能效。推动CIPS标准收发器在跨境金融场景中的应用，持续推进CIPS生态圈建设，加强对CIPS的跨界应用，助力打通跨境人民币清算的“最后一公里”。

刘珺表示，交通银行将发挥总部在沪主场优势和首批数字人民币运营机构先发优势，积极推动多边央行数字货币桥项目落地，打造高效率、低成本、强可扩展性的跨境支付结算服务方案，以数字人民币场景建设助推人民币国际化、上海国际金融中心建设进程。

(责编：董童、李源)

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