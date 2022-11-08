11月8日，贝壳美家首家自营整装家居体验馆在成都正式开业，成为贝壳以家装家居优质供给助力人民群众获得感、幸福感、安全感提高的有益实践。

贝壳副总裁何生祥表示，从去年开始，贝壳基于“一体两翼”战略，发力家装家居赛道。贝壳美家将深挖赛道资源，从激励“三板斧”和工程交付“三核心”出发，提升消费者满意度，同时携手各方优化供给、共建行业新生态。

据悉，作为贝壳旗下整装家居品牌，贝壳美家携手众多建材、家电等家装家居头部品牌，致力于提供“家的整体解决方案”。同时，贝壳美家在整装领域推出自营品牌圣都家装与被窝家装，为全国消费者提供省时省心的一站式品质家装服务。未来，贝壳美家将在供给端打通上下游产业链，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，以更简化的流程、更稳定的标准、更优质的体验助力行业降本增效。在消费端，贝壳美家将为用户提供一站式解决方案，通过个性化设计方案、多样化产品组合、标准化履约交付，解决用户后顾之忧，进一步释放家装家居消费需求。

圣都家装新店还将陆续入驻武汉、广州、佛山、东莞、西安、郑州、重庆等城市，助力家装行业优质供给覆盖全国。

何生祥表示，贝壳在坚持“客户至上”价值观的基础上，复用产业互联网经验，在供给端提升品牌合作规模、建立交付标准、明确服务流程，在消费端让用户“所见即所得”，减少“不确定性”，全力打通居住服务的“神经末梢”。

“贝壳将秉承‘美好居住’初心，发挥自身在居住服务行业的优势，继续推进行业品质正循环，助力每一个美好生活梦想早日实现。”何生祥说。

(责编：曹淼、李源)

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