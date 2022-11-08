第五届人民网内容科技创业大赛公告（第二号）
2022第五届人民网内容科技创业大赛(以下简称“本次大赛”)目前已完成全部报名工作。本次大赛共征集到内容科技领域，包括大数据应用、元宇宙、内容风控、精准传播等数百个项目，经11月2日闭门评审，共有69个项目通过初审进入复赛。
根据赛程安排和防疫要求规定，经大赛组委会研究决定，设立线上复赛，复赛具体时间由组委会与参赛企业一一沟通确认。复赛按照公开、公平、公正的原则，通过参赛企业线上路演、评委线下集中闭门评审方式进行。评委将从产品、服务的特点、内容与科技融合、团队能力和经营管理、社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。
现将第五届人民网内容科技创业大赛复赛入围结果公告如下：
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序号
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项目名称
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参赛单位
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1
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720云-元宇宙创作者平台
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北京微想科技有限公司
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2
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地图慧——企业地图服务智能平台
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成都地图慧科技有限公司
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3
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下一代数字医疗及MDCAR元宇宙
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光一科技（上海）有限公司
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4
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智能决策驱动下的端到端智能供应链
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上海欧睿供应链管理有限公司
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5
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智能乐器及音乐教育平台
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北京视感科技有限公司
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6
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数字足迹-灵活可定制化的流程智能平台
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上海望繁信科技有限公司
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7
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7*24小时在线虚拟直播产品
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小哆智能科技（北京）有限公司
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8
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校园思政教育增强现实（AR）系统
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北京外号信息技术有限公司
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9
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51WORLD数字孪生平台
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北京五一视界数字孪生科技股份有限公司
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10
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自动驾驶视觉AI-ISP解决方案
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智瀚星途（苏州）科技有限公司
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11
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元宇宙虚拟数字人
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北京海百川科技有限公司
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12
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视觉智能拟合引擎
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星河视效科技（北京）有限公司
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13
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线下广告在线投放平台
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深圳市易售科技有限公司
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14
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大美云集数育比赛系统
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厦门大美云集文化科技有限公司
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15
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一视同人数字分身内容创作平台
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杭州倒映有声科技有限公司
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16
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快先森--科技赋能即时配送
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福建省快先森网络科技股份有限公司
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17
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捷禾互联-工贸互联交易新平台
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上海捷禾与得软件服务有限公司
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18
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人才快递
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北京金色华勤数据服务有限公司
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19
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新基建公域音频云
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乐播新瑞（北京）科技有限公司
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20
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无感化智慧健康检测及疾病早筛
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上海领鲜科技有限公司
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21
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数智化消费者运营平台
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武汉卓尔数字传媒科技有限公司
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22
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Onebot
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北京爱其科技有限公司
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23
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大端智能
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大端（北京）智能科技有限公司
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24
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泡泡社 （全国首个数字化社区生活服务大生态）
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艾应景人工智能科技（深圳）有限公司
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25
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智能环境健康监测机器人
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蒈瑞科技有限公司
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26
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想象数科
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想象数字科技有限公司
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27
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Resee蕊汐
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厦门小娱尔文化传媒有限公司
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28
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傲镭科技——碳纳米管冷阴极场致发射技术引领者
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深圳傲镭智能科技有限公司
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29
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同位素- 元宇宙基础设施智能合约专家
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重庆同位素网络科技有限公司
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30
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【微视店】APP平台——“全球实体店+视频元宇宙”
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微视点科技(江门)有限公司
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31
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全息多维互动展示系统
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苏州维卡环境智能科技有限公司
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32
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五节大数据海外传播洞察系统
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上海五节数据科技有限公司
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33
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STAR-ARROW无人消防车
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上海芭熹机器人有限责任公司
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34
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美璟世界
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杭州美璟家居有限公司
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35
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Meta Art 平台
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厦门元宇宙网络有限公司
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36
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低代码加速推动企业数字化创新转型
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上海得帆信息技术有限公司
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37
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数字孪生系统构建平台DIVA
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光辉城市（重庆）科技有限公司
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38
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5G+智能移动机器人-助力产业智能化升级
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合肥哈工库讯智能科技有限公司
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39
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BIM码-孪生核·全域产业元宇宙
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上海数绎智能科技有限公司
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40
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Twinverse?数字孪生平台
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上海孪数科技有限公司
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41
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销售会话智能
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北京深维智信科技有限公司
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42
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全球音视频社交内容风控解决方案
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北京数美时代科技有限公司
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43
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莫比健身-智能健身产品及内容服务
|
上海小莫网络科技有限公司
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44
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智能网联汽车大数据智能应用
|
彩虹无线（北京）新技术有限公司
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45
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旷视FaceID企业版
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北京旷视科技有限公司
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46
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音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND
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雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司
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47
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零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划
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伞亮科技（厦门）有限公司
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48
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HREC人效云管理平台
|
上海喔趣信息科技有限公司
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49
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云展云元宇宙数字展馆/展会设计搭建引擎
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易展秀（厦门）网络科技有限公司
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50
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一体化“数·智”财税平台
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厦门商集网络科技有限责任公司
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51
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百算机器人
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江苏百算智能科技有限公司
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52
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无缺云测试平台
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苏州跬步信息技术有限公司
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53
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海秦花元宇宙体感交互
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上海海秦花数字科技有限公司
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54
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基于无人驾驶的采掘智能化
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北京龙田华远科技有限公司
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55
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青雀智能
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上海航图文化传播有限公司
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56
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优时无人移动零售车
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北京优时科技有限公司
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57
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无线一体式消费级AR智能眼镜
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深圳影目科技有限公司
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58
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企业微信智能会话存档一体机
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联想（北京）有限公司
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59
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元宇宙精灵:全智数字人解决方案
|
青柠数科（杭州）科技有限公司
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60
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元宇宙下基于天度教育平台的沉浸式内容跟解决方案提供商
|
天度（厦门）科技股份有限公司
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61
|
易信宝-企业合同管理及智能化营销系统
|
易信宝（厦门）信息科技有限公司
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62
|
无废城市资源信息SAAS平台
|
杭州益耘数据科技有限公司
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63
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“唯一艺术”数字艺术电商平台
|
唯艺(杭州)数字技术有限责任公司
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64
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问聊App(去中性化的即时Al问答通讯工具)
|
深圳问聊科技有限责任公司
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65
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百准数据
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深圳百准信息科技有限公司
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66
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绩牛金融私域营销解决方案
|
厦门绩牛软件技术有限公司
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67
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“熊猫格子”大堂互联书店
|
上海小哆信息科技有限公司
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68
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元宇宙·真正的3D虚拟试衣的运营平台
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厦门预演网络科技有限公司
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69
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华科软通
|
北京华科软通科技有限公司
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2022年11月7日
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