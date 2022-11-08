2022第五届人民网内容科技创业大赛(以下简称“本次大赛”)目前已完成全部报名工作。本次大赛共征集到内容科技领域，包括大数据应用、元宇宙、内容风控、精准传播等数百个项目，经11月2日闭门评审，共有69个项目通过初审进入复赛。

根据赛程安排和防疫要求规定，经大赛组委会研究决定，设立线上复赛，复赛具体时间由组委会与参赛企业一一沟通确认。复赛按照公开、公平、公正的原则，通过参赛企业线上路演、评委线下集中闭门评审方式进行。评委将从产品、服务的特点、内容与科技融合、团队能力和经营管理、社会价值、商业模式、投资价值等维度对参赛项目进行评分。

现将第五届人民网内容科技创业大赛复赛入围结果公告如下：

序号 项目名称 参赛单位 1 720云-元宇宙创作者平台 北京微想科技有限公司 2 地图慧——企业地图服务智能平台 成都地图慧科技有限公司 3 下一代数字医疗及MDCAR元宇宙 光一科技（上海）有限公司 4 智能决策驱动下的端到端智能供应链 上海欧睿供应链管理有限公司 5 智能乐器及音乐教育平台 北京视感科技有限公司 6 数字足迹-灵活可定制化的流程智能平台 上海望繁信科技有限公司 7 7*24小时在线虚拟直播产品 小哆智能科技（北京）有限公司 8 校园思政教育增强现实（AR）系统 北京外号信息技术有限公司 9 51WORLD数字孪生平台 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 10 自动驾驶视觉AI-ISP解决方案 智瀚星途（苏州）科技有限公司 11 元宇宙虚拟数字人 北京海百川科技有限公司 12 视觉智能拟合引擎 星河视效科技（北京）有限公司 13 线下广告在线投放平台 深圳市易售科技有限公司 14 大美云集数育比赛系统 厦门大美云集文化科技有限公司 15 一视同人数字分身内容创作平台 杭州倒映有声科技有限公司 16 快先森--科技赋能即时配送 福建省快先森网络科技股份有限公司 17 捷禾互联-工贸互联交易新平台 上海捷禾与得软件服务有限公司 18 人才快递 北京金色华勤数据服务有限公司 19 新基建公域音频云 乐播新瑞（北京）科技有限公司 20 无感化智慧健康检测及疾病早筛 上海领鲜科技有限公司 21 数智化消费者运营平台 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 22 Onebot 北京爱其科技有限公司 23 大端智能 大端（北京）智能科技有限公司 24 泡泡社 （全国首个数字化社区生活服务大生态） 艾应景人工智能科技（深圳）有限公司 25 智能环境健康监测机器人 蒈瑞科技有限公司 26 想象数科 想象数字科技有限公司 27 Resee蕊汐 厦门小娱尔文化传媒有限公司 28 傲镭科技——碳纳米管冷阴极场致发射技术引领者 深圳傲镭智能科技有限公司 29 同位素- 元宇宙基础设施智能合约专家 重庆同位素网络科技有限公司 30 【微视店】APP平台——“全球实体店+视频元宇宙” 微视点科技(江门)有限公司 31 全息多维互动展示系统 苏州维卡环境智能科技有限公司 32 五节大数据海外传播洞察系统 上海五节数据科技有限公司 33 STAR-ARROW无人消防车 上海芭熹机器人有限责任公司 34 美璟世界 杭州美璟家居有限公司 35 Meta Art 平台 厦门元宇宙网络有限公司 36 低代码加速推动企业数字化创新转型 上海得帆信息技术有限公司 37 数字孪生系统构建平台DIVA 光辉城市（重庆）科技有限公司 38 5G+智能移动机器人-助力产业智能化升级 合肥哈工库讯智能科技有限公司 39 BIM码-孪生核·全域产业元宇宙 上海数绎智能科技有限公司 40 Twinverse?数字孪生平台 上海孪数科技有限公司 41 销售会话智能 北京深维智信科技有限公司 42 全球音视频社交内容风控解决方案 北京数美时代科技有限公司 43 莫比健身-智能健身产品及内容服务 上海小莫网络科技有限公司 44 智能网联汽车大数据智能应用 彩虹无线（北京）新技术有限公司 45 旷视FaceID企业版 北京旷视科技有限公司 46 音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND 雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司 47 零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划 伞亮科技（厦门）有限公司 48 HREC人效云管理平台 上海喔趣信息科技有限公司 49 云展云元宇宙数字展馆/展会设计搭建引擎 易展秀（厦门）网络科技有限公司 50 一体化“数·智”财税平台 厦门商集网络科技有限责任公司 51 百算机器人 江苏百算智能科技有限公司 52 无缺云测试平台 苏州跬步信息技术有限公司 53 海秦花元宇宙体感交互 上海海秦花数字科技有限公司 54 基于无人驾驶的采掘智能化 北京龙田华远科技有限公司 55 青雀智能 上海航图文化传播有限公司 56 优时无人移动零售车 北京优时科技有限公司 57 无线一体式消费级AR智能眼镜 深圳影目科技有限公司 58 企业微信智能会话存档一体机 联想（北京）有限公司 59 元宇宙精灵:全智数字人解决方案 青柠数科（杭州）科技有限公司 60 元宇宙下基于天度教育平台的沉浸式内容跟解决方案提供商 天度（厦门）科技股份有限公司 61 易信宝-企业合同管理及智能化营销系统 易信宝（厦门）信息科技有限公司 62 无废城市资源信息SAAS平台 杭州益耘数据科技有限公司 63 “唯一艺术”数字艺术电商平台 唯艺(杭州)数字技术有限责任公司 64 问聊App(去中性化的即时Al问答通讯工具) 深圳问聊科技有限责任公司 65 百准数据 深圳百准信息科技有限公司 66 绩牛金融私域营销解决方案 厦门绩牛软件技术有限公司 67 “熊猫格子”大堂互联书店 上海小哆信息科技有限公司 68 元宇宙·真正的3D虚拟试衣的运营平台 厦门预演网络科技有限公司 69 华科软通 北京华科软通科技有限公司

人民网内容科技创业大赛赛事组委会 2022年11月7日

(责编：董童、李源)

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