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10月末外汇储备规模环比回升 专家：外汇储备规模总体稳定有支撑

2022年11月08日14:21 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2022年10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，升幅为0.77%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年10月，受主要国家货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数小幅下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

在中国外汇投资研究院副院长赵庆明看来，10月份外汇储备环比上升主要有三方面原因：一是汇率折算。10月份美元指数有所下跌，我国外汇储备中非美元资产折成美元会有账面上的溢价。二是资产价格整体变化。10月份全球主要股市上涨，债市略有下跌。三是央行可能在外汇市场有小额净购入外汇的举动。

招商证券研究发展中心战略研究部副总经理谢亚轩对此表示认同，他认为，10月美元指数有所回落，使得非美元储备这部分折算成美元，导致10月外汇储备规模有所上升。10月欧美股票市场有所回升，主要资产价格略有回升，也推动了我国外汇储备规模回升。

对于未来外汇储备规模趋势，谢亚轩表示，从整体上看，我国外汇储备规模会保持一个稳中有升的基本趋势。一是从汇率折算因素角度来说，美元指数在高位震荡后会有所回落，对储备保持稳中有升是有帮助的。二是3万亿美元的外汇储备资产，每年都会有收益。三是经常账户顺差相对比较稳定，对外汇储备稳定也有帮助。

民生银行首席经济学家温彬表示，当前外部环境不稳定不确定因素增多，但我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。10月我国货物贸易实现顺差851亿美元，持续保持高位，经常账户和直接投资等国际收支基础性顺差继续在跨境资金流动中发挥稳定性作用，有利于支持外汇储备规模保持总体稳定。

“我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。”王春英强调。

(责编：罗知之、高雷)
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