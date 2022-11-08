人民网北京11月8日电 （记者王连香）据国家铁路局消息，11月，铁路迎来“双11”快件运输高峰期。为服务保障好电商网购高峰，铁路部门提前筹划，服务构建新发展格局，着眼铁路行业有效市场和有为政府高效结合，强化运力保障和安全监管服务，为“双11”电商网购高峰提供安全高效、方便快捷的铁路快运服务。

铁路部门充分发挥铁路在综合运输体系中的骨干作用，加快建设交通强国。根据市场需求，动态调整运力。新增31个办理高铁快运业务的车站，全国铁路高铁快运车站将达280个，安排每日开行34列检测确认设备状态的不载客高铁列车、76列高铁列车的快件预留车厢、1200列高铁列车的快运柜，开展高铁快运服务；每日安排100列以上普速旅客列车行李车，在京广、京沪、沪深、浙广间每日安排开行8列最高时速160公里的特快货物班列，开展普速铁路快运服务。

铁路部门提供多元化铁路快运产品，满足人民群众多元化消费需求。进一步丰富完善高铁快运、行包快运、班列快运等铁路快运服务产品，同时针对医药冷链、食品冷链等新兴需求，推出多种冷链快运产品。高铁快运将提供“当日达、次日达、三日达”时限产品和“批量达、特需达”定制产品，行包快运将提供“专线直送、批量普惠”等多种选择，班列快运将为生产制造企业和中高端快递物流企业提供“点到点”干线快运物流服务；打造医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”系列产品，联合行业上下游企业提供“小批量、多批次、高时效”全程控温“门到门”铁路快运冷链服务。

铁路部门加大监督和协调力度，持续抓好铁路保通保畅工作，为确保重要产业链供应链安全提供可靠的铁路运输保障支撑。铁路部门进一步提高铁路快运服务水平，督促运输企业落实保通保畅措施，多措并举推动形成全程物流和运输仓储配送一体化服务，深化与电商、快递物流和生产制造业等行业头部企业合作，持续开展驻场服务，前移服务“最先一公里”；进一步完善铁路公路联运管理，加强接取送达服务，畅通铁路快运服务“最后一公里”。增加铁路快运冷链箱品种，实现多温区精准控温。积极助力乡村振兴，主动对接农产品市场，深入特色时令生鲜产品地区，精心做好大闸蟹、野生菌、时令果蔬等特色农产品运输服务，服务农民增运增收。

(责编：王连香、高雷)

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