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报告显示RCEP扩大中国市场吸引力 海外企业继续看好中国

黄盛
2022年11月08日14:21 | 来源：人民网
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在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，汇丰银行发布了《海外企业看中国 2022：共享 RCEP 新机遇》调查报告。该报告显示，得益于中国超大规模市场优势、以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效等积极因素的推动，海外企业持续看好中国市场，超八成（82%）受访企业预计未来一年他们的中国业务将实现增长，超九成（93%）RCEP 成员国受访企业预计该协定将增加他们与中国的贸易往来。

据报告调查，超九成（93%）RCEP 成员国受访企业认为这一自贸协定将有望增加他们与中国的贸易往来。此外，受访企业普遍认同 RCEP 将有助于降低成本（92%）、稳定供应链（92%）以及推动亚洲区内贸易和业务增长（91%）。这一自贸协定创造的经贸便利也将进一步推动其他地区的海外企业拓展对华业务。 同时，在 RCEP 以外的市场，有超过一半（52%）的受访企业表示，随着 RCEP红利的逐步释放，他们有计划在未来 12 个月内拓展中国业务。 

除了 RCEP 助推这一积极因素外，该报告显示，中国的超大规模市场、劳动力成本优势以及经济增长前景等因素，继续成为海外企业拓展中国业务的主要动力。

报告在谈及投资中国市场的重点时，受访海外企业表示，未来 12 个月内他们将优先投资于技术升级和数字化建设，其中超过四成（43%）的受访企业计划重点投资于技术和创新，39%的受访企业则计划重点提升数字化服务能力和数字化平台。当被问及是否有计划扩展他们在中国的供应链，有四分之三的受访海外企业表示，计划未来 24 个月内拓展在中国的供应链。同时，受访企业也在计划对他们在中国的供应链进行多项变革，包括在供应链管理中提升数字技术的应用（91%）、在更多区域布局（89%）以及进一步聚焦战略供应商（89%）。

另据了解，该报告的调查面向全球 16 个主要市场的近 3400 家企业进行，涵盖 9 个 RCEP 成员国和 7 个世界主要经济体，包括目前已在中国市场开展业务或计划在不久的将来开拓中国市场的企业。调查显示，受访海外企业预计未来一年他们的中国业务收入平均增幅近 20%；其中，RCEP 成员国的受访企业相对更为乐观，有近四成预计未来一年他们的中国业务有望增长至少 30%，约一成预计增长至少 50%。

(责编：罗知之、高雷)
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