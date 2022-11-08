人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）在第五届中国国际进口博览会期间，中国太保与华为公司7日共同主办“共享合作，智绿未来——科技金融赋能可持续发展”2022年国际高峰论坛。与会嘉宾聚焦科技金融，共话“双碳”经济，共商可持续发展的未来。

论坛共设置三大篇章——使能，激发，交互。第一篇章“使能”，重点探讨科技和金融如何赋能社会经济可持续发展。第二篇章“激发”，重点探讨绿色低碳如何激发金融、科技潜能，聚焦经济社会对绿色低碳发展的迫切需求；第三篇章“交互”，来自科技、金融、产业界的嘉宾，共同探讨如何打通“科技—产业—金融”交互通道，以及如何发挥“科技+金融”对产业发展的双轮驱动效应。

同时，为促进双方技术资源整合，规范化双方联合研究工作机制形式，提升金融网络科技技术研究质量，中国太保与华为成立联合实验室。

据介绍，联合实验室将围绕绿色能源、人工智能、大数据、信息技术创新等重点方向，探索前瞻性技术在保险行业应用，促进新型保险生态圈的构建、商业模式创新及业务运营的智能化改造。借助联合实验室，双方将深化金融科技合作，共同建立科技对话机制，共同打造行业领先解决方案及保险和科技合作典范。’

此外，论坛还举行了绿色保险助力实现“双碳”目标白皮书发布仪式。近年来，气候变暖等问题成为全球热议问题。保险作为风险管理的工具，可以有效对冲气候风险，减缓气候变化带来的物理和转型冲击。但气候的变化多变且复杂，为保险经营带来了机遇与挑战。

该白皮书由中国太保与复旦大学绿色金融研究中心联合发布，旨在通过相关政策解读、国内外理论梳理以及发展趋势剖析，对国内绿色保险的发展路径提出建议，为保险行业发展绿色保险业务提供参考。

(责编：罗知之、高雷)

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