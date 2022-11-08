原标题：海信：世界杯见证中国企业重塑全球显示产业格局

还有12天即将到来的卡塔尔世界杯吸引着全球目光。“世界杯正在见证中国企业重塑全球显示产业力量分配。”在11月8日举行的禹唐体育营销体育大会上，海信集团品牌管理部总经理庞静表示，对创新技术持之以恒的追求是海信鲜明的冠军底色，海信系电视已跻身世界第二，未来一定会成为世界第一。

世界杯赛场上离不开电视。回顾世界杯92年的历史，转播技术和显示技术的进步，对世界杯足球比赛影响力的不断扩大起到了至关重要的作用，它也让足球插上翅膀，成为名副其实的世界第一运动。作为中国超高清视频技术产业的老兵，海信始终不断推陈出新走在行业技术前沿。

据介绍，1978年阿根廷世界杯，央视借用国际广播卫星的公共信号对世界杯转播，成为无数中国球迷对于世界杯的最初印象。那一年，海信的老工程师们在自家研制的9寸黑白电视上看完了决赛。2006年，世界杯转播分辨率首次达到全高清1080P级别。正是在那段时间，一直潜心研究国际尖端技术发展趋势的海信，前瞻性地选择了1080P这一技术潮流趋势，领先同行半年推出1080P液晶电视，不仅推动了整个平板市场技术进步，也因此开启登榜中国市场榜首的历程。

世界杯赛场上也从不缺少电视企业的身影。从CRT时代到液晶时代，日韩电视企业借助世界杯塑造品牌力，留下了与电视技术革新密切相关的印记。“2018年，海信代表中国电视企业第一次登上了世界杯的舞台，承载的是海信坚定不移建设全球自主品牌的信念，以及中国显示技术引领全球产业的光荣与梦想。”庞静表示，国际足联选择海信的一个重要原因也正是用先进的显示技术、对赛事视频呈现方式等做深度的技术开发，提高观众收看体验。

这些年来，为更好地呈现足球体育赛事，海信一直追求画质、音质、智能交互技术的不断迭代和创新。在海信的带动下，多分区动态背光控制技术，成为了全球中高端液晶电视产品的标配，带领整个行业向着高画质的方向持续演进。去年，海信在电视行业率先推出了XDR显示技术，远超于HDR的观看体验。今年，海信实现再次突破，推出的世界杯定制电视海信U8H在行业内首次实现1%小窗口2000尼特稳定峰值亮度，实现了2倍于OLED的动态范围，画面更通透。

赞助世界顶级体育赛事，不仅让海信品牌走向世界，也让世界认识了中国的制造实力、科技实力。根据全球权威市场统计机构Omdia的最新数据，2022年第二季度，海信系电视以12.1%的出货量份额跃居全球第二，仅次于三星。就在第三季度，海信的逆势增长还在持续。从欧美到日韩，从日韩到中国，世界家电产业正走进属于中国企业的时代。

“对技术与创新的长线布局和持之以恒的追求，对产品品质的不断苛求，构成了海信的冠军底色。”庞静表示，今年海信继续使用“Hi冠军”作为世界杯营销主题，表达出企业的追求：已经跻身世界第二的海信电视，未来一定会成为世界第一电视品牌，也必须成为世界第一电视品牌。

(责编：曹淼、李源)

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