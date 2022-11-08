近日， 第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）拉开帷幕。“进博会为资生堂最新的创新及投资成果提供了向全球展示的窗口。依托进博会的溢出效应，我们与行业伙伴进一步加强了合作交流。未来，将继续扎根中国，再创新高。”谈及参与进博会，资生堂集团CEO鱼谷雅彦表示。

据介绍，资生堂携双展台连续第四年参展，其位于6.1号馆的主展台“资彩馆”以“各美其美，万物资生”为主题，展示了多项美妆前沿技术、新品及可持续发展行动；在6.2号馆设立的“资创馆”，全面展示了该集团立足中国四十余年的投资与创新成果。

资生堂“资彩馆”。（受访者供图）

资生堂中国CEO藤原宪太郎在“资彩馆”的开馆仪式上介绍：“在进入中国的四十多年里，我们赢得了越来越多中国消费者的喜爱。今年，‘资彩馆’和‘资创馆’的双展馆展示，不仅将我们前沿的美妆技术和新品带给中国消费者，也展现了资生堂进一步深耕中国市场的信心和决心。”

据介绍，资生堂在本届进博会上带来了四大美肤相关的研究成果及“黑科技”。资生堂中国首席研发官荒木秀文发布了“数字皮肤”技术、“无创水光”技术以及“瓶中美”Liquiform可持续包装解决方案。此外，还有成果颇丰的资生堂皮肤免疫研究也在进博展台上进行了生动展示。

资生堂方面表示，集团凭借“百年东方美先行者”的独特优势，将不断强化“致胜美肤”的全球战略，通过全新的定制美肤概念、丰富品牌及产品矩阵等举措，为广大中国消费者带来更全面的美肤体验。未来，集团不仅要追求可持续的业务增长，更要通过绿色增长，保护地球之美。

(责编：董童、李源)

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