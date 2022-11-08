人民网 唐小丽 马作鹏

第五届中国国际进口博览会在上海举办。人民网记者 翁奇羽摄

一年一度的“东方之约”，再度联接起世界和中国。

“进博会已成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地，第五届进博会的如期召开，向世界释放更多‘中国机遇’，也更加坚定了罗氏在中国长期投入和深耕发展的信心与承诺。”罗氏制药相关负责人边欣表示。

“五年来，进博会已成为西门子与中国合作伙伴的默契约定，是我们向中国市场展示全球最新技术的舞台。”西门子全球执行副总裁肖松如是说。

连日来，记者在展馆内外采访中发现，诸多知名外资企业五赴进博，坚定了深耕中国的信心和决心。

不仅是罗氏和西门子，更有通用电气、欧莱雅、高通公司、乐高集团、葛兰素史克、美敦力、ABB等外资巨头频频“回头”，五赴“进博之约”。

“借助进博会，打响了我们的品牌知名度”

五年“全勤”打卡进博，是一种怎样的体验？不少企业有话要说。

自2018年首届进博会至今，SYR汉斯希尔从未缺席，是不折不扣的进博会“全勤生”。五年来，汉斯希尔的展台也从36平米扩展到144平米，再到如今的180平米。随着展台面积不断扩大，展示的产品也更加多样化、丰富化。在此期间，汉斯希尔接待了10余个省级交易团，并收获了合作伙伴。同时，也结识了韩国、泰国、新加坡、印尼等国家的客户，为亚太区的业务发展建立了基础。

汉斯希尔展台展出的全屋用水解决方案。人民网 顾海民摄

汉斯希尔相关负责人邵浩清表示，与进博局签下“长约”，是因为看重进博会的高规格，观众专业度高，宣传力度也大，想借助进博会让更多人了解汉斯希尔品牌。事实上，也正如邵浩清所言，“我们的知名度打开了，取得了不少客户，有不少参展观众现场下单呢！”对此，展台工作人员很是欣喜。

本届进博会，帝亚吉欧展台面积较上届也扩大了50%，有更大的空间为现场观众展示富有深度和兼具广度的产品矩阵，旗下多款品牌产品一一亮相。

“获益于进博会不断放大的溢出效应，我们很荣幸能够依托这一重要平台让更多消费者了解、认识我们，同时也帮助我们更加深入地洞察和理解中国市场。”帝亚吉欧相关负责人艾恩华说。

“五年，进博会变化喜人，成就卓著”

五年，一位学者也完成了“全勤”打卡，一直在关注和研究进博会。

2018年，首届进博会召开之际，中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧等一批宏观经济、国际贸易专业领域学者对进博会召开背后的逻辑和战略指向进行了深度研究。

2022年金秋，当他再度谈起进博会时，感触颇多。

在杨长湧看来，五届进博会的连续举办，实现了规模发展壮大、功能不断深化的目标，尤其是国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等功能都实现了质的提升。

杨长湧回忆，第一届进博会举办的时候，有不少参展商是我们“主动邀请”的，五年后越来越多的企业“主动加入”进博会。第一届进博会举办时，全世界还没有新冠疫情的挑战；如今在全球疫情形势复杂严峻的背景下，依然有大量参展商满怀热情共赴“进博之约”。

虹桥国际经济论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

“展品变商品，展商变投资商”，这个以进口为主题的展会在不断朝着推动贸易投资融合发展的方向深度迈进；从虹桥国际经济论坛到“RCEP与更高水平开放”高层论坛，进博会的人文交流功能在不断深化；在当前世界范围内新冠疫情影响持续，保护主义、单边主义抬头的背景下，进博会坚持举办，而且越办越好、影响扩大，这本身就是对开放合作理念的坚持和深化。

杨长湧认为，上海是中国改革开放的前沿，进博会能够在上海举办，是上海自身经济和开放地位有力支撑的结果。同时，历届进博会的成功举办，又是上海这座城市开放发展进程中的里程碑事件。

“未来，我们更加看好中国市场”

参与进博，“获得感”在哪里？

“通过进博会，我们能够深切体会到中国市场的活力与潜力，也坚定了我们在中国市场发展的信心、决心与雄心。五年来，赛诺菲疫苗在进博馆内展示的创新预防手段和健康领域的新思考，在进博馆外正加速落地。”赛诺菲疫苗相关负责人张和平表示，未来赛诺菲疫苗将秉承根植中国的愿景，持续加大对中国的投入，与中国市场共成长。

通用电气（GE）展台。人民网记者 翁奇羽摄

“我们可以说是进博会的‘忠实粉丝’了。五年中，我们有很多带到进博的产品、解决方案都是首发首展。同时，我们在每一届都收获了重要的合同和订单。进博会对GE来说，不光展示了先进技术，落地了很多重大项目，同时也为我们和合作伙伴提供了一个很好的交流平台。”通用电气全球副总裁向伟明在做客人民网《进博会客厅》访谈栏目时说，“展望未来，我们将继承GE百年创新DNA，在中国更高水平的对外开放中乘势而上，投身更洁净、更健康、更智能的现代化进程，助力中国加速构建新发展格局。”

“随着进博会办得越来越好，其开放发展理念的溢出效应，势必在全世界得到更加广泛的认可，并且产生越来越大的影响。”杨长湧说。

(责编：罗知之、高雷)

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