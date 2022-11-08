人民网北京11月8日电 （王绍绍）智能科技是推动产业高质量发展的重要支撑。党的二十大报告指出，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。8日，“2022人民网人工智能算法挑战赛”正式开启报名。

本次比赛由人民网主办、人民日报社传播内容认知全国重点实验室承办，设置“对话生成”“微博话题识别”“微博流行度预测”“微博转发行为预测”“社交媒体机器人识别”五道赛题，邀请高校及科研机构的在校本科生或研究生组队参加。

2021人民网人工智能算法挑战赛颁奖仪式。

据介绍，本届挑战赛于2022年11月8日启动，赛程1个半月，竞赛阶段采用线上方式进行，12月下旬发布最终名次并举办颁奖仪式。自2020年举办首届人工智能算法挑战赛以来，这是传播内容认知全国重点实验第三次承办该项赛事，此前两届吸引国内数十所高校百余支队伍参赛，推动了人工智能领域的学术交流、人才培养及技术发展。

据了解，传播内容认知全国重点实验室于2019年11月由科技部批准建设，实验室由人民日报社主管，依托人民网建设。实验室以国家重大需求为导向，利用人工智能技术，开展传播内容认知及相关交叉领域的基础性和前沿性研究，旨在推动传媒行业与新技术、新业态深度融合。

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(责编：罗知之、高雷)

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