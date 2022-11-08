黄盛

“进博会是外企分享中国发展机遇的重要窗口，也是中国迈向世界的重要舞台。美敦力对中国经济发展充满信心，将持续深耕中国市场，共享中国发展红利。”第五届中国国际进口博览会期间，美敦力全球高级副总裁顾宇韶做客人民网“进博会客厅”访谈栏目时表示，美敦力与中国医疗行业共发展的决心始终坚定。

作为连续五年参展进博会的“老朋友”，美敦力在本届进博会上以“洞悉生命，创见非凡”为主题，展示了包括心脏及血管健康、智能骨科与神外手术、神经科学、未来手术、肾健康以及智慧医疗六大领域的七十多项创新产品和解决方案。

“此外，美敦力还为大家带来了一场‘机器人总动员’，重点展示了三套机器人系统——外科手术辅助系统、神经外科定位系统、脊柱手术导航及定位系统。这也是美敦力第一次同时展出三套手术系统。”顾宇韶介绍说。

顾宇韶提到，与进博会同行的五年，也是美敦力在中国高速发展的五年。2021年，美敦力与临港新片区签署投资协议，共同推动全新医疗科技产业基地项目落地，促进新疗法和新产品临床应用；同年还在成都启用了美敦力在中国的第二家创新中心，助力提升中国医疗服务水平；今年6月，美敦力与常州国家高新技术产业开发区签署战略合作协议，升级打造“美致力康辉常州科技园”，助推中国医疗创新产业链升级。

“中国市场已是全球第二大的医疗器械市场，且具有良好的市场发展前景。美敦力重视中国市场的开发，截至目前，美敦力在中国设立了1个研发中心、2个创新中心和3大生产基地，并依托中国庞大的人才要素和政策支持不断谋求在华发展。”顾宇韶说，美敦力会更加坚定本土化战略，积极融入本土医疗器械生态。在中国市场形成由本土医疗行业合作伙伴及应用场景组成的创新网络。不仅让美敦力成为中国生态的参与者、见证者和受益者，也帮助中国的医疗创新走向全球。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经