原标题：江苏无锡优秀住宅项目示范案例，西水东·檀宫深度巡礼

城市的发展驱动住宅的演进，同时优秀的人居项目也构成城市新的风景线，例如在为江苏省无锡市，西水东·檀宫就吸引了全城关注的目光。品牌深知唯有让客户公开透明了解每一个细节与进度，方能赢取更深层次的信赖。

近日，2022年西水东·檀宫匠心工坊以及精装交付样板间公开：匠心工坊作为其展现细节呈现工艺的解构式空间，交付样板间则全面营造了未来的生活场景。从细节到宏观，从单一到整体，都堪称“优秀案例”。

作为房屋筑建的基础工程，材料的选择关系到居住的品质与舒适度。西水东·檀宫全方位展示了采用的建筑材料、五金等等，从看得见的门锁面砖到藏于内部工程的管道钢筋等，化繁为简、公开透明。

一体化吊顶历经九道工序，创新众多拼接打造方式，细节更是精确到0.5mm；地暖以拆分的方式展示了八重层级的工艺；墙面的不同打造方式、防水工程的人性化……每一处都值得细细品究。

绿地香港方面介绍，通过多年的工作与生活经验，深知业主对于房子最大的担心在于货不对版，所以将最后交付的标准提前呈现出来。从精装品牌的选择，到交付时每一个生活空间的完成度，均可让大家眼见为实。信息公开是取得民众信任的重要因素，也是公司一直以来的要求。因此不仅将各种批文、证明公示公开，对于合作单位的信息如勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位等也一一明确，目的就是让大家放心拥有属于自己的家。

(责编：董童、李源)

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