人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

绿地香港：化繁为简、公开透明 展示匠心工坊及精装交付样板间细节

2022年11月08日19:41 | 来源：中国网
小字号

原标题：江苏无锡优秀住宅项目示范案例，西水东·檀宫深度巡礼

城市的发展驱动住宅的演进，同时优秀的人居项目也构成城市新的风景线，例如在为江苏省无锡市，西水东·檀宫就吸引了全城关注的目光。品牌深知唯有让客户公开透明了解每一个细节与进度，方能赢取更深层次的信赖。

近日，2022年西水东·檀宫匠心工坊以及精装交付样板间公开：匠心工坊作为其展现细节呈现工艺的解构式空间，交付样板间则全面营造了未来的生活场景。从细节到宏观，从单一到整体，都堪称“优秀案例”。

作为房屋筑建的基础工程，材料的选择关系到居住的品质与舒适度。西水东·檀宫全方位展示了采用的建筑材料、五金等等，从看得见的门锁面砖到藏于内部工程的管道钢筋等，化繁为简、公开透明。

一体化吊顶历经九道工序，创新众多拼接打造方式，细节更是精确到0.5mm；地暖以拆分的方式展示了八重层级的工艺；墙面的不同打造方式、防水工程的人性化……每一处都值得细细品究。

绿地香港方面介绍，通过多年的工作与生活经验，深知业主对于房子最大的担心在于货不对版，所以将最后交付的标准提前呈现出来。从精装品牌的选择，到交付时每一个生活空间的完成度，均可让大家眼见为实。信息公开是取得民众信任的重要因素，也是公司一直以来的要求。因此不仅将各种批文、证明公示公开，对于合作单位的信息如勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位等也一一明确，目的就是让大家放心拥有属于自己的家。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家热议：合力推动健康科普 共建共享全民健康
　　“我们要共同探索共建共享全民健康的新思路、新体系和新思维。” “推进健康中国行动落地，进一步提升人民群众健康素养。…
国内成品油价格年内再次上涨 业内：短期内油价将继续维持高位
　　人民网北京11月8日电 (记者杜燕飞)“明天油价又要涨了，我得赶紧加油去了。”得知油价再次上涨的消息后，家住北京市朝阳区的刘先生7日晚间连忙开车到加油站给自家汽车加油。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部