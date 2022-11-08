2022数字经济论坛现场。

张栗玮 谷天骄摄影报道

为加快发展数字经济作出媒体积极贡献

人民日报社副总编辑 王一彪

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握我国经济发展的阶段性特征，深刻洞察数字经济发展趋势，出台一系列政策、作出一系列部署。习近平总书记作出一系列重要论述，指出“发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”，强调“促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济”。习近平总书记的重要论述，深刻阐明了数字经济在党和国家事业全局中的重要战略地位，为我国数字经济发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门和广大企业抢抓机遇、奋发有为，推动我国数字经济发展取得显著成就。2012年到2021年，我国数字经济占国内生产总值比重从21.6%提升至39.8%，规模超过45万亿元，成为推动经济增长的主引擎之一。可以说，我们在抢抓数字经济先机、抢占未来发展制高点上迈出了扎实步伐、拥有了坚实底气。

党的二十大报告提出：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”今天，我们举办以“强化数字引领，推动高质量发展”为主题的数字经济论坛，就是深入学习贯彻党的二十大精神的实际行动。这里，结合党报宣传，对推进数字经济发展谈几点认识。

第一，数字经济事关国家发展大局，要深入宣传党中央对数字经济发展的高度重视，引导各地区各部门深化认识、提高站位，持续增强数字经济发展的坚定信心。第二，数字技术与实体经济融合发展是大势所趋，要通过宣传报道充分展现相关领域新进展新亮点，不断激发我国数字经济发展的澎湃活力。第三，数字经济是在变化中不断完善的新事物，要通过宣传报道及时解疑释惑、有效引导舆论，积极营造推动我国数字经济持续健康发展的良好生态。

新闻媒体既是数字经济发展的见证者、记录者，也是参与者、实践者。作为党中央机关报，我们要充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，立足全媒体矩阵传播优势，持续推出评论理论文章、深度报道、融媒体作品等，展示数字技术新成果，记录数字生活新图景，书写数字经济新篇章，为我国数字经济发展提供有力舆论支持、作出更大贡献。

(责编：杨曦、陈键)

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