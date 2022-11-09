原标题：区块链+隐私计算：护航“东数西算”数据安全

当前，算力作为数字经济时代的核心“底座”之一，俨然成为全球战略竞争的新焦点。随着“东数西算”工程的全面启动，中国正式迈入算力网络大规模建设的新纪元。

2022年2月，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

与“西气东输”“西电东送”“南水北调”等工程相似，“东数西算”工程是一个国家级算力资源跨域调配战略工程，但在落实方面还需要解决数据安全风险问题。

数据安全能力是“东数西算”工程的重要基础保障。一方面，来自金融、政务、医疗等各行各业庞大的数据，包含大量个人隐私数据、敏感数据、机密数据，一旦遭受攻击或泄漏将造成难以估计的后果；另一方面，企业在应用中采集了大量用户信息，传输到数据中心进行集中式存储，数据在流转的过程中容易丢失数据的权属信息，数据的权、责、利问题难以厘清，且数据使用难以追溯，容易导致个人数据的滥用、误用。

针对上述问题，趣链科技数据网格实验室负责人汪小益认为，“在‘东数西算’工程庞大复杂的场景下，确保基础设施和数据安全的隐私保护，方可促进业务闭环。”

破解“东数西算”工程数据安全风险问题，起到关键作用之一的技术则是区块链和隐私计算。区块链作为协同全国算力网络、建设国家枢纽关键节点的底层技术支撑，具有分布式、可扩展、强信任等先天优势，隐私计算则能促进数据安全流通，是实现数据“可用不可见”的核心技术。趣链科技所提出的“区块链+隐私计算”数据可信流通方案(以下简称“方案”)，正是解决“东数西算”数据安全和隐私保护问题的“一剂良药”。

提升新能力

方案遵循《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》“安全可靠”基本原则，深度融合区块链与隐私计算优势，基于趣链科技自主研发的联盟区块链平台，覆盖数据可信存储、安全传输、隐私计算等环节，可以有效解决数据流转过程中的隐私保护难题，明确数据所有权、使用权、收益权的权属界定，为数据可信流通提供全链路的安全保障，是实现多方可信协作、价值互联互通的分布式商业基础设施。

其一，利用基于区块链的分布式数字身份技术，保障链上数字身份与链下实体身份信息一一铆定，对数据各项权利等进行细粒度界定，保护个人数据不被非法滥用的同时保障数据提供方、处理方、使用方等各方权益。

其二，基于区块链生成链上数据目录，对多方数据元信息进行统一管理，提供数据检索、授权、鉴权等能力。同时借助数字身份以及区块链不可篡改的特性，从数据发布到使用进行全流程记录，在事后追溯时可提供不可篡改的数据流转日志;

其三，对于强隐私数据，借助安全多方计算、联邦学习等隐私计算技术，在原始数据不出库的前提下执行多方联合计算、多方联合建模、隐私查询，达到”数据不动计算动，数据可用不可见”的效果。

依托上述能力，方案在助力“东数西算”工程打造统一标准统一能力安全底座的过程中将发挥更大作用，从而为“东数西算”工程的基础设施和业务应用提供高水平一致性的网络数据安全能力支撑。

赋能新场景

方案目前已经在众多数据安全流通场景中进行应用，对解决“东数西算”工程中的数据安全风险问题具有较高借鉴意义。

比如，金融领域。依托趣链科技“区块链+隐私计算”数据可信流通方案，建设了“江西省安全可信金融大数据共享平台”，打通省内金融同业数据、省内银政数据、跨省数据、省级与国家级数据共享通道，在保护各方数据隐私的前提下，利用区块链和多方安全计算技术，实现不同隐私等级数据采取不同数据共享方式，实现数据的“可用不可见共享”，充分释放数据价值，赋能金融业务场景。平台上线以来，入驻机构已经达到20余家，获得来自各地政府、银行、媒体等各界的高度关注，并荣获央行金融科技发展奖三等奖。

再如，三农领域。基于区块链的省级金融数据交换平台，连接多部门建立互信协作机制，实现涉农数据的交换共享，缓解因数据不足、信息化不足导致的“三农”领域金融支持难题。人民银行等多个部门启动金融科技赋能乡村振兴示范工程，探索运用新一代信息技术打造惠农利民金融产品与服务，为乡村振兴战略实施提供坚实金融保障。目前，平台已部署40+节点、服务于20+金融和政务机构，形成的分布式省级金融数据互联互通网络。随着业务拓展不断深入，为各金融机构、企业、委办局提供企业收支流水数据共享、企业信用等级评价、小微企业融资服务、农户信用信息联网核查等应用服务，上线以来共享接口的调用400余万次，共享文件100余万次，并荣获《2021年信通院星河案例》隐私计算优秀案例，已成为省级金融数字化建设的夯实基座

除以上领域外，“区块链+隐私计算”数据可信流通方案在涉及城市建设基础数据、交通数据、学校数据、商圈人流量数据、市民消费水平数据、店铺分布数据等细分场景也已实现广泛应用。

注入新动能

数据中心不仅是算力的聚集地，也是数据应用的发祥地，更是数字转型的根据地。

眼下，“东数西算”作为数字经济时代的“南水北调”，数据安全方面的监管不断加强，数据安全流通的技术迭代优化，不仅有助于打通我国东西部数字产业的大动脉，还将促进数据要素流通应用，推动我国数字经济做优做强。

为了更好实施“东数西算”工程，除了要解决数据安全问题外，还需各方携手合作，探索产城一体的园区化发展模式，加强国家枢纽节点内数据中心集群与城市边缘节点之间的产业协作，统筹规划建设涵盖数据存算加工、区块链、隐私计算、人工智能等核心产业的数据中心产业基地，构建“东数西算”工程产业闭环，不断提升内生发展动力。（柯岩）

(责编：曹淼、李源)

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