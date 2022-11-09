人民网记者 车柯蒙

你见过370公斤的大鱼吗？

第五届进博会上，一条重达370公斤，体长约3米，比一个成年人张开双臂还要长得多的蓝鳍金枪鱼格外吸睛。

这条蓝鳍金枪鱼在大西洋地区捕捞上岸后，由光明集团旗下的上海水产集团采购，经冷链运输，于10月30日抵达上海，经浦东机场海关设置的“进博专窗”，亮相第五届进博会食品及农产品展区。

这不仅是历届进博会中出现过最大的一条鱼，也是上海有史以来进口的最大的蓝鳍金枪鱼。

大鱼得以快速完成通关手续的背后，除了口岸海关实时动态保障，还有检疫许可证的加速办理。海关总署支持第五届中国国际进口博览会便利措施中明确：对涉及检验检疫行政审批事项的进口博览会进境动植物及其产品、动植物源性食品、中药材等，委托上海海关及相关海关就近就地办理审批手续，相关审批工作3个工作日内办结。经海关总署授权，上海海关为这条金枪鱼快速办理了检疫许可证，从申请到出证实际仅用了半个工作日。

11月6日，第五届进博会技术装备展区，人流如织。人民网记者 翁奇羽摄

金枪鱼的进博之旅，成为透视我国日益优化营商环境的一扇窗口。进博会举办这5年来，中国不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，与全球投资者分享中国发展机遇，实现互利共赢。

11月5日，《世界开放报告2022》在第五届虹桥国际经济论坛上发布。报告显示，中国坚持高水平对外开放成效显著，开放指数从2012年的0.7107提升至2020年的0.7507，提高了5.6%，排名从第47位提升至第39位，成为推动经济全球化的重要力量。

11月8日，在进博会消费品展区，来自俄罗斯的经销商正在了解益生菌产品。人民网记者 翁奇羽摄

不少参会嘉宾在接受人民网记者采访时表示，第五届进博会如期举行，再度向世界表明了中国持续实行高水平对外开放、推动高质量发展的决心，也展现了同各国分享中国机遇的诚意和促进世界经济复苏的大国担当。

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示，中国坚定不移地推动建设开放型世界经济，倡导经济全球化，积极促进贸易和投资自由化便利化，这不仅为世界经济增长提供动能，也为中国经济自身的高质量发展提供了有力支撑。

普华永道相关负责人赵柏基表示，五年以来，中国不断激发进口潜力、持续放宽市场准入、努力营造国际一流的营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展，持续用实际行动兑现着扩大开放的承诺。

“在此特殊的历史关口，我们对中国经济和中国市场满怀信心，对中国坚持扩大开放和共享机遇满怀信心。”欧莱雅相关负责人费博瑞表示，近年来，中国减税降费红利持续释放，加速市场准入、加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），积极推动CAI（《全面投资协定》）和CPTPP（《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）等一系列利好政策，让外资企业充分感受到中国的开放和投资潜力。

美敦力相关负责人顾宇韶表示，进博会为企业展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场提供了宝贵的舞台和通道。与此同时，中国政府在深化改革开放、持续改善营商环境等方面不断发力，对医疗基础设施建设、保障制度和创新研发等方面的支持，让外资企业深受鼓舞。

对外开放是中国的基本国策，利用外资则是中国对外开放的重要内容。2021年中国实际使用外资首次突破1万亿元，再次凸显了全球经济“稳定器”作用。

党的二十大报告提出，推进高水平对外开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。加快建设贸易强国。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

近年来，中国的外资准入负面清单不断压减，中国市场准入的水平不断提高。犹如连接中国和世界市场的桥梁与窗口，进博会溢出带动效应也逐年显现。

据了解，先后有玻利维亚藜麦、意大利榛子、意大利大米等完成了输华贸易的准入评估，巴拿马、乌兹别克斯坦、肯尼亚等23个国家或地区的33种水果新增获得我国检疫准入。

“中国在高水平对外开放上的一系列顶层设计和具体实践，有效增强了广大展商进入中国市场的信心。”商务部研究院副院长崔卫杰在接受人民网记者采访时表示，近年来，我国持续深化“放管服”改革，加快建设市场化、法治化、国际化营商环境，为各类市场主体创造公平市场环境，有效激发了市场主体活力。我国在营商环境领域的巨大进步，为广大展商进入中国市场提供了良好的制度环境。

崔卫杰表示，在世界经济复苏动力不足，逆全球化和贸易保护主义盛行的背景下，第五届进博会以实际行动向世界展示了中国愿与各国各方共享中国大市场机遇的决心，展示了中国积极主动实行高水平开放、推动经济全球化不断向前的决心，也展示了中国以中国新发展为世界提供新机遇、推动建设开放型世界经济的决心。

(责编：鲁婧、高雷)

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