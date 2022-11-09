新华社记者 陈瑶 谈昦玄 马玉洁

原标题：跨国公司何以对中国情有独钟

国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 方喆 摄

“韧性强，复原力强”“灵感来源”“庞大的市场”“稳定的投资环境”“具有科技创新活力”……正在上海参加第五届中国国际进口博览会的海外参展商们这样评价中国市场。

第五届进博会于11月5日至10日举办。作为全球首个以进口为主题的国家级展会，前四届累计意向成交额达2700多亿美元。面对保护主义、单边主义逆流，世界经济复苏动力不足，本届进博会仍然吸引了145个国家、地区和国际组织，世界500强和行业龙头企业达284家，数量超过上届，回头率近90%，全球四大粮商、十大医疗器械企业、十五大药品企业悉数到齐。

进博会见证着越来越多跨国企业加速向中国市场靠拢。跨国公司何以对中国情有独钟？此间参展的企业以实际行动和切身感受给出答案。

11月5日在第五届进博会汽车展区拍摄的特斯拉人形机器人。新华社记者 丁汀 摄

开放红利持续释放

本届进博会上，全球智能汽车领先企业特斯拉带来的人形机器人备受关注。五年前第一次参加进博会时，特斯拉只打算在中国销售汽车。如今，特斯拉是中国首家外商独资整车企业，中国本土化率达95%，在中国生产的汽车还出口到欧洲。

公司副总裁陶琳说：“中国近年来不断提升对外开放水平，特斯拉是见证者，更是受益者。”

建设高标准市场体系、深化要素市场化改革、持续放宽外资准入……作为全球130多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国张开双臂拥抱世界，不断释放开放红利，促进中外市场相通、产业交融。

通过搭建进博会、服贸会、消博会等展会平台，中国有力推动国内外商品、服务对接，为跨国企业提供合作机遇，开放的大门越开越大。

本届进博会，新西兰乳业企业纽仕兰迎来了比往届更多的意向采购商。仅两天就与数十家企业签约。

“主动打开国门的中国，为世界注入强劲动力，这给我们这样的外企吃了‘定心丸’。”纽仕兰亚太区首席执行官盛文灏说，公司对中国新一轮高水平开放充满信心。

外资巨头积极布局中国的背后，是中国对外开放水平的不断提高。

普华永道亚太及中国主席赵柏基说，五年来，中国不断激发进口潜力、持续放宽市场准入、努力营造国际一流的营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展，持续用实际行动兑现着扩大开放的承诺。

本届进博会举办期间发布的“世界开放指数”和《世界开放报告2022》，聚焦全球开放发展的新趋势。指数显示，2008至2020年，中国开放排名上升了23位。

总部位于美国的全球营养品公司康宝莱全球高级副总裁、中国区总裁郭木说，进博会作为中国持续推进高水平对外开放的窗口，一直坚持如期举办，凸显中国与世界共享发展红利的真诚意愿。

11月5日在第五届进博会食品及农产品展区拍摄的菲律宾黑钻凤梨。新华社记者 刘颖 摄

营商环境不断完善

6日，本届进博会技术装备展区，3M与西域智慧供应链（上海）股份公司完成订单签约。3M全球资深副总裁兼中国总裁丁泓禹说：“不断优化的营商环境吸引越来越多的跨国企业在中国扎根。”

无论全球形势怎样变化，进博会不仅年年举办，并且越办越好，这正是中国经济社会稳定、营商环境值得信赖的重要见证。

西门子医疗大中华区总裁王皓说，疫情时期，跨国企业在中国得到当地政府的大力支持，从助力解决物流难题，到支持复工复产，“我们体会到了当地政府对于发展经济的决心和信心”。

“中国市场充满韧性，复原力强，很有潜力，产业链也非常完整，有良好的营商环境，这些都是福迪威看中中国市场的原因。”福迪威企业传播总监张晔说。

稳外贸、稳外资，紧盯跨国企业关心关注的问题，持续推进外资领域“放管服”改革，加大知识产权保护力度，为跨国企业提供更加便利的产业配套和生活环境……近年来，中国出台一系列优化营商环境的举措，为全球企业共享中国机遇创造良好条件。

德勤中国主席蒋颖表示，随着经贸发展模式的创新，中国各类制度层面的开放与治理与时俱进，“无纸化通关”“跨境贸易管理大数据平台”等数字贸易制度，对于优化电商运营环境、简化海外品牌入华路径，提供了强有力的支持。

尽管世界经济受到新冠疫情反复、供应链梗阻、能源价格上涨等不利因素影响，跨国企业在中国销售涨势强劲、投资稳步推进、业务迅速拓展。

“积极的营商环境、经济发展带动的消费升级、二三线城市发展带来的商机……这些因素的叠加让我们认为中国未来的发展潜力非常巨大。”全球知名玩具制造厂商乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说。

11月7日，在第五届进博会技术装备展区的人工智能专区，一名媒体工作人员借助VR头戴设备体验虚拟工作空间“元宇宙”交互应用。新华社记者 侯俊 摄

市场前景十分光明

参展的跨国企业和行业龙头负责人普遍认为，中国市场潜力巨大，供应链优势显著，扩大开放步伐坚定，是经济全球化不可或缺的重要组成部分，“与中国脱钩”不可行。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说，美国公司在进博会上投入非常大，约200家美国公司参加第五届进博会，大家都想扩大展览面积。他认为，美国和中国两国的经济总量占世界GDP的40%，两国需要在更多领域开展更有效的交流。

中国美国商会今年5月发布的2022年度《美国企业在中国白皮书》显示，中国仍然是美国企业的首选市场，83%的受访企业不考虑将生产或采购转移到中国以外的地区。会员企业认为，中美经济“脱钩”不符合双方的经济利益。

中国海关总署数据显示，今年前三季度，中美贸易总值为3.8万亿元，比去年同期增长8%。

中国英国商会的一项调查结果显示，英国企业普遍对中国市场持乐观态度。

基于对中国市场的信心，许多跨国企业不断扩大投资规模。

今年以来，宝马在沈阳的第三座整车工厂华晨宝马里达工厂正式开业；奥迪一汽新能源汽车有限公司举办奠基仪式；大众旗下公司斥巨资与中国企业在自动驾驶领域开展芯片设计等合作，驱动中国业务转型……伴随中国汽车市场不断升级，越来越多的国际汽车品牌将中国视为全球最重要的市场和创新中心。

法国美妆巨头欧莱雅更加看好中国市场新需求。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，中国持续推动高质量发展，为此，外企需要不断创新，这也是外企不断投资研发和创新中心的原因。

超14亿人口、中等收入群体超过4亿人，连续多年成为全球第一大网络零售市场，每年进口商品和服务约2.5万亿美元……作为全球第一大货物贸易国、第二大消费市场，中国是众多跨国企业的兴业沃土，被认为“可能是世界上最成熟的消费国”“潜力巨大的市场”。

跨国企业看好中国市场前景。早在第五届进博会开幕前50天，松下、蔡司、斯凯奇、德国海外商会等数十家企业和机构就率先签约，预订了下一届进博会的“入场券”。

“中国为世界带来了大海一样的市场机遇。”盛文灏说。（参与记者：周蕊、卜多门、丁英华）

(责编：赵竹青、陈键)

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