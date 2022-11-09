新华社记者张淼 熊琦 刘曲

原标题：特稿：从湿地之美见证中国生态“密码”启迪世界

从湿地保护融入城市发展的典范——武汉东湖与青山江滩，到维系青藏高原生态屏障的“中华水塔”三江源，再到候鸟迁徙的平安家园鄱阳湖……湿地之美，成为美丽中国的一张张名片。

《湿地公约》第十四届缔约方大会部级高级别会议6日正式通过“武汉宣言”，展示共同守护“地球之肾”的全球意愿，向世界宣示了中国推进湿地保护事业高质量发展的决心。多国专家学者表示，中国湿地保护取得历史性成就的背后，是推动绿色发展和生态文明建设的中国式生态“密码”，为全球生态环境治理提供了可借鉴的路径与经验。

守护中国湿地之美

11月5日，市民在湖北武汉东湖风景区骑行。新华社记者 姚琪琳 摄

守护湿地，既是维护生物多样性与应对气候变化的重要手段，也是中国守护“青山绿水”的美丽诠释和生动实践。

1992年，中国正式加入《湿地公约》，成为第67个缔约方。30年来，中国一步一个脚印，打造出一批具有国际影响力的湿地“名片”。据中国国家林业和草原局介绍，中国近十年新增和修复湿地80多万公顷，现有国际重要湿地64处，中国有13地入选“国际湿地城市”，是全球入选“国际湿地城市”数量最多的国家。中国以全球4%的湿地，满足了世界五分之一的人口对湿地生产、生活、生态和文化的需求。

土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特表示，作为《湿地公约》缔约方，中国过去十年所恢复、修复和新增的湿地，无论从面积还是规模来说都是了不起的成就，为其他发展中国家树立了榜样。

中国加入《湿地公约》以来，认真履行公约责任，积极参与国际交流，与各缔约方广泛合作，为42个发展中国家的湿地管理人员开展了培训。

“武汉宣言”通过后，《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴说：“30年的时间并不短，我们目睹了中国在湿地保护方面的领导力。从中国过去30年取得的湿地保护成就、设立的目标和湿地管理方式来看，我们可以学习的有很多，不仅是科学方法，还包括空间布局方案和立法框架等，相关经验有助于促进全球形成合力。”

保护湿地的中国路径

11月5日，市民在湖北武汉东湖风景区骑行。新华社记者 姚琪琳 摄

湿地，在中国古代有“薮”“泽”“海”等称法。《诗经》中“关关雎鸠，在河之洲”的诗句描绘的就是湿地景色，体现了中国古人用诗意的眼光看待湿地。具有悠久历史的桑基鱼塘、蔗基鱼塘等中国传统湿地保护和利用方式，至今仍在发光发热。

近年来，中国将湿地保护上升为国家战略，逐步建立和完善湿地保护法律制度，健全湿地保护管理和调查监测等体系，增强科技支撑能力，走出一条可供世界借鉴的湿地保护与发展之路。

世界自然基金会北京代表处首席代表卢伦燕表示，随着《中华人民共和国湿地保护法》今年6月正式施行，中国从立法和行政管理角度给予湿地重要的保护地位，相关政府部门专门设立湿地管理司。这些举措世界少有，是可以被各国借鉴的中国经验。

此外，中国进行湿地监测信息化建设、搭建智慧湿地管理平台等创新性保护技术与手段，以及在小微湿地概念与实践方面的探索，也为各国湿地保护提供了中国智慧和中国方案。

在本届缔约方大会武汉主会场，法国驻武汉总领事胡建谊对新华社记者说，中国古代哲学强调人与自然和谐共生。保护湿地就是保护人类自己，这一理念越来越被全世界接受。希望各国都重视对湿地的保护和修复，让湿地为全世界人民造福。

生态“密码”启迪世界

11月7日，市民在湖北武汉青山江滩玩滑板。新华社记者 姚琪琳 摄

中国共产党的二十大报告指出，尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

过去十年，中国把生态保护放在非常重要的位置，深入推动生态文明体制改革，创造了举世瞩目的绿色发展奇迹，有力促进了人与自然和谐共生的现代化建设。中国也不断用实践展现大国责任，推动可持续发展国际合作与进程。

今年9月，中方向联合国赠送了全球耕地、森林覆盖等6套全球可持续发展数据产品，为各国更好实现粮食安全、陆地生态保护等可持续发展目标提供数据支持。

《湿地公约》秘书处科学与政策总监耶尔克·塔梅兰德说，中国制定了强有力的湿地政策框架，例如中国2020年到2025年的红树林保护修复计划包含非常具体的目标，显示出中国政府强有力的技术领导力。中国在湿地保护方面有很多正在分享并可以持续分享的经验，例如可以通过南南合作等机制将自己的成功经验与世界分享。

曾考察过内蒙古库布齐沙漠治沙经验的肯尼亚学者卡文斯·阿德希尔表示，在过去十年，中国为促进生态文明建设和可持续发展付出了巨大努力，其成功取决于政策支持、市场参与、科技创新等多个方面。他说，绿水青山就是金山银山的理念与实践真正抓住了环境保护的本质，对推动人类可持续发展具有重大意义。

(责编：赵竹青、陈键)

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