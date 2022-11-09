原标题：工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》

新华社北京11月8日电 记者8日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。

建材行业是国民经济的重要基础产业，也是工业能源消耗和碳排放的重点领域。

实施方案结合建材行业实际情况提出了“十四五”“十五五”两个阶段的主要目标。“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。

为实现这些目标，实施方案明确了强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造五方面重点任务。

工业和信息化部有关负责人表示，总量控制是建材行业碳达峰的基础，原料替代是关键。在推动原料替代方面，要加快提升建材产品固废利用水平，推动建材产品减量化精准使用等。

此外，实施方案还明确了加强统筹协调、加大政策支持、健全标准计量体系、营造良好环境四方面保障措施。

(责编：赵竹青、陈键)

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