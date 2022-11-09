原标题：生猪市场供应有保障

今年以来，全国生猪和猪肉价格持续上涨。农业农村部监测数据显示，11月8日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为34.61元/公斤，比9月30日的32元/公斤上涨8.2%。与此同时，农业农村部近日表示，当前生猪生产形势总体较好，市场供应有保障。猪价上涨原因何在？

“当前猪肉供应偏紧和猪价过快上涨，与养殖者压栏惜售、二次育肥有一定关系，是2021年7月份以来母猪产能调减以及成本上涨等因素带来的猪价修复性和季节性上涨。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

今年猪价持续上涨始于3月底，6月下旬至7月上旬出现了一波快速上涨，7月中旬至8月底进入了稳中略涨的平稳期，进入9月份后又开始第二波上涨。从周价看，在农业农村部监测的500个集贸市场，生猪价格在7月份的第3周涨至22.51元/公斤后连续3周小幅回落，8月份的第2周跌至21.52元/公斤后再次连续11周上涨，10月份的第4周涨至27.66元/公斤，同比上涨79.3%，累计上涨25.5%。三季度以来，集贸市场猪肉价格与生猪价格变动趋势基本一致，10月份的第4周涨至41.61元/公斤，同比上涨66.8%，累计上涨21.2%。

分析相关数据不难发现，压栏和二次育肥是推动这一轮猪价上涨的主要原因。从供给端看，今年6月份猪价开始上涨带动了二次育肥和压栏现象增加。2021年第三季度能繁母猪产量开始调减，刚好影响10个月左右的生猪出栏，叠加上年8月份至10月份猪价低位导致能繁母猪配种率下降，今年生猪出栏量从二季度开始环比下降，三季度刚好是全年出栏量低位。同时，今年玉米、豆粕等饲料价格持续走高，养殖成本持续提升，也助推了猪价上涨。上半年，由于国内外猪肉价格差明显收窄，加之新冠肺炎疫情对国际供应链的影响，猪肉进口量同比大幅下降，月均不足15万吨。

从需求端看，随着天气逐渐变凉，猪肉消费由淡转旺，进入持续回升通道。猪肉消费回升叠加生猪供应减少，进一步推高了猪价，造成短期猪肉市场供应阶段性偏紧、猪价阶段性上涨的局面。

对长时间亏损的生猪养殖行业来说，最大的好消息莫过于猪价上涨带动养殖利润提升，到今年三季度，大型猪企都实现扭亏为盈。数据显示，目前生猪行业已处于较好盈利水平。扭亏为盈始于6月底，此后盈利空间持续扩大，目前每头自繁自养标猪的盈利超过1000元，已经处于历史较好水平。受原料价格上涨影响，饲料成本有一定程度的上调，目前行业生猪完全成本在17元/公斤至18元/公斤之间。今年大型猪企养殖成本基本维持在16元/公斤至18元/公斤之间，整体成本呈现缓慢下降趋势。龙头企业牧原、新希望的三季度养殖成本较一季度下降0.5元/公斤至1.0元/公斤。由于销售均价持续上涨，生猪销售收入大幅提升。牧原9月份商品猪销售均价23.06元/公斤，环比上涨10.12%，同比上涨100.7%；新希望商品猪销售均价22.96元/公斤，环比上涨9.54%，同比上涨80.79%。9月份牧原股份生猪销售收入为119.59亿元，环比增长2.6%，同比增长180.2%；新希望生猪销售收入为30.23亿元，环比增长37.85%，同比增长151.92%。从三季度总体来看，各大生猪养殖企业生猪销售收入无论环比还是同比均大幅上涨。

后期猪价走势会怎样？“从11月份开始，大猪和标猪出栏量将会明显增加。四季度生猪供应有保障，猪价可能震荡回落。”朱增勇说。

从生猪供给看，下半年我国能繁母猪存栏量基本保持在4300万头左右。9月末全国能繁母猪存栏量为4362万头，较二季度末环比增长2.0%，同比小幅下降2.2%，产能较为充裕，同时新生仔猪、育肥猪存栏量已连续5个月以上回升。近期仔猪料销售量和育肥猪料销售量均环比大幅回升，同比均高于去年同期，部分规模饲料企业销量环比涨幅超过20%，这一方面表明生猪存栏量充裕，另一方面也预示着猪场中大猪存栏量明显高于去年同期。

从猪肉供应看，一方面，压栏大猪将会提高猪肉产量10%以上，同时前期二次育肥猪集中出栏叠加标猪出栏季节性增加将会冲击生猪市场；另一方面，国内猪价上涨导致国内外价差增大，四季度猪肉进口可能环比继续增长。从政府市场调控方面看，国家针对生猪市场的储备肉投放规模还有进一步上升的空间。国家发改委多次表示将继续加大力度启动储备肉的投放，近期已投放今年第6批中央猪肉储备，累计投放12.71万吨。

虽然后期猪价可能会逐渐震荡回落，但消费旺季支撑下猪价仍然呈现相对较好水平。受养殖效益处于较好水平以及政策调控等因素影响，生猪价格开始呈现回落迹象。短期来看，前期压栏和二次育肥的商品猪将逐渐出栏，生猪产能逐步释放，加之持续投放储备肉进一步推进猪价回归合理区间，短期猪价将震荡回落，后期腌腊消费以及明年元旦、春节消费提振将为猪价提供一定支撑。

专家预计，尽管后期猪价可能会出现短期的季节性上涨，但2023年春节前高于10月底价格水平的可能性较小。（记者 黄俊毅)

(责编：赵竹青、陈键)

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