原标题：“含新量”成就“含金量”，长三角G60科创走廊活力奔涌

长三角G60科创走廊研究中心（“G60研究院（筹）”）成立，“进博会走进长三角G60科创走廊”启动，长三角G60科创走廊跨区域合作重点项目签约，“科创+产业+金融”要素对接……

第五届进博会期间，2022长三角G60科创走廊高质量发展要素对接大会在上海举行。创新要素自由流动，科技自立自强协同共进，产业链供应链稳定坚韧……G60科创走廊这一区域一体化高质量发展样本活力涌现。

“含新量”成就“含金量”

“这里已经形成了‘百千万’的科创生态，即科创板上市企业已突破100家，约占全国的五分之一；千亿级科技投入，全社会研发年投入超过2500亿元；战略性新兴产业增加值超过1.1万亿元，占GDP比重达到15%。”合肥市委书记虞爱华说，“G60科创走廊各兄弟城市越走越近、越走越亲，走出了一条落实国之大者的科创大道。”

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。近年来，长三角G60科创走廊瞄准国际先进科创能力和产业体系，“含新量”不断提高——九城市地区研发投入强度从2018年的3%提升至2021年的3.55%，高于全国2.44%的水平；高新技术企业增加了1.3倍；PCT国际专利申请数量增长了1.6倍；生物节律紊乱体细胞克隆猴模型、量子通讯等打破国外垄断、填补国内空白的重大科技成果频出；G60脑智科创基地、合肥综合性国家科学中心、苏州国家生物医药技术创新中心、之江实验室等一批重大研发平台加快推进。

与此同时，高质量发展的“含金量”也有目共睹。2018年以来，九城市战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%；高新技术企业数从1.49万家增长到3.65万家，省级以上专精特新“小巨人”企业数增长226.4%；“产学研”合作深度与部分国际科创走廊水平相当。

以自身发展的确定性对冲外部环境的不确定性，以创新链产业链的完整性对冲全球产业变局的不确定性，以制度供给的精准性对冲市场情绪的不确定性——G60策源地松江不断强化“三个对冲”，实现跨越式高质量发展，全社会研发经费投入强度上升到5.38%，地方财政收入“十三五”年均增长12.4%，地区生产总值年均增长10.5%，战略性新兴产业产值占比上升到66.9%，制造业税收替代房地产占主导地位，经济结构实现深度优化。

松江区委书记程向民说，G60科创走廊将激发创新驱动“涡轮增压效应”，建设中国制造迈向中国创造的先进走廊；以体制机制创新加快要素流动，提升高质量发展“引擎”能级；催生科创“蝶变效应”，加快建设科技和制度创新双轮驱动的先试走廊。

“新赛道”培育“新优势”

在8日的要素对接会上，一个个创新明星脱颖而出，一个个“金刚钻”揽到了“瓷器活”。来自合肥的御微半导体在“创赢未来”首届长三角G60科创走廊科技与产业创新大赛（初创组）中斩获一等奖。公司总经理王帆说，大赛不仅为科技型企业提供了一个展示平台，也扩大了公司“朋友圈”，让更多的科创企业“手拉手”固链强链，一同推动长三角高质量发展。

荣获创新大赛（成长组）第一名的上海玫克生储能科技有限公司就设在长三角G60科创云廊，公司执行总裁苏浩表示，公司成立4年以来，乘着科创走廊这趟“快车”一路向前跑，产业链上的企业沟通更加顺畅，可以一同创新、攻克难题，在新赛道上加速培育新优势。

云汉芯城（上海）电子科技有限公司签约成为全球连接器制造商安费诺亮泰的首家中国线上代理。公司渠道高级运营经理朱亮表示，双方将在连接器产品的线上推广与终端应用、技术创新等方面持续探索，开展更深入的合作。G60科创走廊有着精准高效的产融对接机制、优良的营商环境和浓厚的科创氛围，为企业提供了后顾无忧的营商服务和丰富优质的科创资源。

苏州市委书记曹路宝表示：“我们的创新集群能力正加快提升，抢抓数字经济新赛道和主赛道，聚焦重点产业领域，坚持以集群形态推动创新，努力打造数字经济时代产业创新集群。G60是协同联动的平台，是优势互补的平台，是要素对接的平台，是资源共享的平台，苏州的发展从这个平台中受益，也致力于为这个平台作出更大的贡献。”

“高协同”驱动“高质量”

从创新平台共建、科研资源共享、关键技术共研、成果转化共投等方面探索构建科技协同创新体系，在建立面向关键核心技术攻关新型举国体制方面做出了示范性探索，共同推进科技自立自强。工信部赛迪研究院的报告指出，G60城市群创新发展指数领先于国内其他城市群，协同发展指数已成为国内城市群典范。

6年来，G60科创走廊一体化程度不断提高，从要素流通一体化、人才交流无缝化，进一步迈向机制创新接轨化。

G60科创走廊在全国率先探索建立了长三角“一网通办”试点机制，实现九城市89个综合服务通办专窗全覆盖，跨区域可办理事项数量已经超过178项，跨区域办件累计突破100万件，大幅提高科创要素流动和配置效率；集聚省级以上产业创新中心31家，16个长三角城市在松江设立“产业协同创新中心”；九城市轮值举办G60人才峰会，成立长三角人才一体化发展联盟，出台互认互通人才18条政策，实施“长三角G60科创走廊百万科创人才工程”，已集聚各类高层次人才、专业技能人才超1190万人，院士工作站652个，博士后流动站913个。

高协同联动带来高质量发展。今年以来，G60九城市经济呈“V形”反弹，彰显逆环境下强大韧性和高成长性。6月以来，九城市签约落地项目超1300个，总投资额逾1.26万亿元。

中国科学院院士、中国脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明说：“G60的脑智科创基地建成以来，我们已经在脑认知的原理等方面取得了重要的研究进展。如今这里吸引了更多的国际团队加入。长三角地区成为各界英才施展才华、创新创造、成就事业的舞台。”

上海市委常委、常务副市长吴清表示，G60科创走廊是长三角区域落实创新驱动发展战略的重要载体，也是长三角一体化高质量发展国家战略的重要组成部分。下一步我们将继续深化与兄弟城市的协作，推动G60科创走廊高质量发展，当好高水平科技自立自强和产业创新的先行者、引领者。（记者姜微、姚玉洁、龚雯）

(责编：赵竹青、陈键)

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