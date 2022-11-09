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“华北明珠”白洋淀野生鸟类种类达到242种

2022年11月09日08:48 | 来源：新华网
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原标题：“华北明珠”白洋淀野生鸟类种类达到242种

　　新华社石家庄11月8日电（记者刘桃熊）记者8日从河北雄安新区管委会了解到，“华北明珠”白洋淀最新发现并经专家鉴定确认新增4种国家“三有”保护鸟类，分别为丝光椋鸟、黄腹山雀、水鹨和斑鸫。至此，白洋淀野生鸟类达到242种，较雄安新区设立前增加36种。

　　白洋淀现有鸟类中，国家一级保护鸟类10种、国家二级保护鸟类44种、国家“三有”保护（有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物）和其他级别鸟类188种。

　　雄安新区安新县自然资源局局长夏全顺介绍，白洋淀是我国候鸟迁徙通道上鸟类重要的停歇地、繁殖地和越冬地，雄安新区设立以来，白洋淀鸟类资源整体呈现出种类增多、数量增大的变化趋势。一些珍稀濒危鸟类的出现、大种群数量栖息、居留期增加和繁殖群体出现，印证了白洋淀湿地生态环境的改善和鸟类群落多样性的提升。

　　据悉，2017年雄安新区设立后，白洋淀迎来有史以来最大规模系统性生态治理，水质从劣Ⅴ类提升至Ⅲ类，进入全国良好湖泊行列。为保护野生鸟类，雄安新区在白洋淀划定了9个鸟类重要栖息地，白洋淀湿地全域列为禁猎区、全年为禁猎期，最大限度减少人类干扰。雄安新区还采取“政府+民间协会+志愿者”管理模式，动员全社会力量参与爱鸟护鸟行动，目前护鸟志愿者队伍超过2000人。

(责编：赵竹青、陈键)
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