原标题：中国工程机械掘金国际市场

11月7日，中国工程机械工业协会发布2022年10月份工程机械行业主要产品销售快报。据该协会对26家挖掘机制造企业统计，10月份销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%。

在稳增长政策带动下，国内基建开工率回升，加上国际市场需求增长，进入三季度后，我国工程机械销量恢复正增长。中国工程机械工业协会副秘书长吕莹接受本报记者专访时表示，近4个月以来，工程机械行业销量数据逐步好转，国内工程机械产业链对世界工程机械产业链的支撑作用进一步增强。展望四季度，工程机械行业有望继续回暖，但拐点是否已经形成，还有待观察。

市场逐步回暖

今年上半年，受基建开工下行影响，挖掘机等工程机械需求短期承压。但进入三季度以后，迎来边际改善。

10月份，中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。对22家装载机制造企业统计显示，2022年10月销售各类装载机9448台，同比增长1.85%。其中国内市场销量6304台，同比下降5.98%；出口销量3144台，同比增长22.3%。

“工程机械恢复正增长，受多重因素拉动，其中国家稳增长政策发挥了很大的作用。”吕莹表示，今年以来国家多次出台稳增长政策，对推动整个行业发展形成了关键的支撑作用。

从供给端看，工程机械行业上游主要包括钢铁、液压件、发动机等原材料与核心零部件。钢铁等原材料价格波动，直接影响工程机械的生产成本。上半年，钢材价格整体呈现“冲高回落”的发展态势，有助于提升工程机械制造企业效益，提升企业生产的积极性。

从需求端看，工程机械行业受下游基础建设、房地产建设、煤矿开采等影响较大。上半年受新冠肺炎疫情多发、多地高温限电等因素影响，许多项目延期开工。

进入三季度后，我国各项基础设施投资加速推进。央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”显示，三季度多类机械设备开工率维持在高位，三季度工程机械单月平均开工率为64.76%，高于一季度单月平均开工率的53.98%。

“进入下半年后，很多企业开始赶工期，以确保完成全年建设进度。”机工智库研究员袁雪峥表示，今年工程机械的外部环境虽然没有去年那么好，但还是有一些积极因素。比如，机电行业的投资在不断扩大，海外市场需求增加，以及由环保、技术带来的更新换代需求，都拉动了工程机械的销量。

外销超过内销

10月25日，三一重工发布公告称，1月份至9月份，公司实现国际销售收入258.8亿元，同比大幅增长43.7%，较上半年加快10.8个百分点。其中，亚澳区域实现销售收入115.95亿元，增长52.3%；欧洲区域实现销售收入75.17亿元，增长26.5%；美洲区域实现销售收入48.46亿元，增长63.5%；非洲区域实现销售收入19.2亿元，增长29%。

三一重工负责人告诉记者，三一挖掘机械的全球市场份额快速提升，海外市场份额已突破8%；在美国、英国、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘机械市场，销售收入均实现60%以上的高速增长。

另一家工程机械龙头企业徐工机械同样坚持国际化战略。徐工的各类产品在全球出口销售的范围颇广，国际化收入占比超50%。

“国内工程机械企业国际市场的份额比两年前提高了很多。”袁雪峥也表示，在国内需求不是特别景气的情况下，出口很大程度上平滑了国内的周期。

三季度以来，工程机械整体能够重回正增长，出口增长的确发挥了重要作用。今年前9月，我国挖掘机出口销量8.0万台，同比增长70.5%，其中9月份挖掘机出口销量首次超越国内销量，占比达到50.35%。

“出口超过内销的状况，是多年来没有过的。”吕莹说，从海关统计数据来看，今年7月份、8月份、9月份工程机械出口额持续突破40亿美元。

以前，国际工程机械市场存在很强的品牌惯性，国际品牌在一些地区市场深耕多年，国内企业难以进入主要市场。但这一格局正在发生改变。目前，许多国外工程机械企业面临生产成本不可控、产业链不完整、供货周期长、出货难度大等问题，产品供应量大大减少，给了我国工程机械企业拓展国际市场的机会。

袁雪峥认为，国外市场的需求确实存在，但出口增长主要还得益于国内龙头企业在技术研发、产业链及国际市场的积极布局。我国工程机械企业在电动化、数字化方面有优势，产业韧性强，产品性价比高，有效抓住了进入国际市场的机会。

“国内产业链对国际工程机械产业链的支撑作用凸显。”吕莹表示，出口量增加的不仅是整机，零部件也占到很大比例。

以巴西为例，过去在我国工程机械出口市场排在十几名，三季度进入前十。其进口的工程机械产品中，近一半是零部件。“整”“零”齐出口，让国内工程机械企业实现了在非传统优势市场的跨越式发展。

吕莹表示，如果国内工程机械的出口量能够实现持续增长，将会促成整个工程机械国际市场格局的重构。

有望平稳增长

11月4日，柳工的国四全系列产品在柳工华中产业基地项目开工仪式暨柳工全面解决方案发布会上亮相。据介绍，目前，柳工已有28款装载机、31款挖掘机、10余款推土机、平地机等工程机械设备完成“国四”环保备案。

自12月1日起，工程机械行业将正式进入“国四”排放标准时代。短期之内对工程机械行业销售影响几何？

“虽然前两次的排放标准升级确实带来较大波动，但这一次未必。”吕莹表示，整个市场对环保排放升级预期发生变化，新排放标准带来的影响未必会很大。

谈及工程机械电动化、智能化趋势，吕莹认为，我国在相关领域有很大优势。但长期来看，还有一些技术和服务难点需要克服。未来随着企业技术积累，电动工程机械在未来2年至4年内有望实现加速发展。

展望未来，工程机械作为一个强周期行业，本轮业绩复苏是否意味着周期已经逐步筑底？

“整个工程机械行业的状况正在得到改善，但具体改善到何种程度，仍需进一步观察。”袁雪峥认为，目前国内市场与国际市场正处在不同的行业周期，出口的主要作用是通过国际市场来平滑国内周期，未来中国工程机械在全球市场的份额还会不断提升。同时，随着行业筑底结束，工程机械行业销量将迎来回升。国内的需求仍然存在，未来出口是否成为主要支撑还是个未知数，相信随着中国设备逐步走出去，海外市场的不断扩张，国内国际两个大市场的格局将逐步确立。

吕莹直言，四季度在销量上不太可能出现新的剧烈变化，虽然一些产品销量可能出现恢复性增长，但数量规模上并不会太大。在出口方面，企业应警惕近期美元剧烈加息对一些国家带来的不利影响传导到工程机械需求，要结合国内市场恢复后出现的新变化，综合研判，合理调节产能。（记者 刘瑾 崔浩）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经