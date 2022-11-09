原标题：电子烟是传统香烟的安全替代品吗？

电子烟的烟液中除了含有尼古丁外，还有甲醛、乙醛等羰基化合物以及烟草特有的亚硝胺。这些都是国际癌症研究组织明确列出的致癌物，不仅具有极强的致癌性，而且还会抑制呼吸道上皮细胞纤毛的运动，对呼吸道产生损害。此外，电子烟加热时产生的气溶胶中也含有有毒物质，其含量可能比卷烟烟雾中的更高。

据外媒日前报道，威斯康星大学开展的一项研究表明，电子烟对心脏的危害不亚于传统香烟。路易斯维尔大学的研究者日前在《自然》子刊上发表的一项研究也表明，吸入电子烟气溶胶会引发小鼠心率失调等，短暂扰乱小鼠正常心脏功能。

电子烟已有十多年的历史，自诞生以来，有人把它看作传统香烟的安全替代品，有人标榜电子烟不会致癌不会成瘾，还有一些年轻人把使用电子烟看作一种时尚。

那么电子烟究竟是烟民的“救星”，还是损害健康的“魔鬼”？

使用后让人上瘾还会产生肺刺激物

科技日报记者查询有关资料获悉，电子烟由含烟液的烟弹、雾化器和电池杆部分构成。其烟液通常包含丙二醇和甘油混合溶剂，并添加尼古丁、调味剂或大麻提取物。其中，丙二醇和甘油在电子烟中加热时会产生肺刺激物等有害物质。

大多数电子烟使用的烟液的主要成分之一就是尼古丁。“而尼古丁是导致卷烟等烟草制品成瘾的物质，所以电子烟也具有成瘾性。”中日友好医院烟草病学与戒烟中心主任、世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任肖丹告诉记者，尼古丁是一种具有精神活性的致瘾性物质。

人们在吸烟的同时吸入了尼古丁，而这些被吸入的尼古丁经由血液传送，平均只需要10—20秒即可到达脑部，促使大脑产生令人感到愉悦和兴奋的多巴胺。肖丹表示，一旦停止吸烟，体内尼古丁浓度下降，吸烟者无法继续体验“愉悦感”，就会出现戒断症状，激发吸烟者对香烟或电子烟的渴求，促使吸烟者每隔一小段时间就要通过吸烟来维持血液中的尼古丁水平。

因此电子烟不仅不是“戒烟神器”，而且使用后同样会让人上瘾。

不仅如此，电子烟还可能暗藏“毒物”。

肖丹告诉记者，电子烟的烟液中除了含有尼古丁外，还有甲醛、乙醛等羰基化合物以及烟草特有的亚硝胺，“这些都是国际癌症研究组织明确列出的致癌物，不仅具有极强的致癌性，而且还会抑制呼吸道上皮细胞纤毛的运动，对呼吸道产生损害。”肖丹说。此外，电子烟加热时产生的气溶胶中也含有有毒物质，其含量可能比卷烟烟雾中的更高。

对健康损害获多项研究和临床证实

多年来，关于电子烟危害健康的研究证据层出不穷。

有研究发现，暴露于电子烟烟雾中的细胞更易发生DNA损伤和死亡。也就是说，电子烟烟雾具有细胞毒性。相关人群研究也发现，使用电子烟会增加心血管疾病和肺部疾病的发病风险。此前，还有研究称，电子烟与脆性骨折的患病率高相关，电子烟可能对骨骼健康有害。

一些临床病例也证实了电子烟对健康的危害。已有病例报告显示，使用某些电子烟产品会引起急性肺部损伤、过敏性肺炎、弥漫性肺泡出血、严重哮喘等。我国有关调查也显示，电子烟使用者会出现咳嗽、口干、恶心等不良反应。

国家卫生健康委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》明确指出，大多数电子烟使用者都会同时使用卷烟或其他烟草制品，会出现两种或多种产品导致的健康危害叠加。该报告强调，电子烟并不安全，会对健康产生危害。

近年来，电子烟在青少年中越来越受欢迎。肖丹呼吁，尤其要警惕电子烟对青少年的危害。

“青少年如果使用电子烟，日后成为卷烟使用者的风险较从不使用电子烟者增加至少1倍。而且，电子烟本身也会对青少年的身心健康和成长造成不良影响。电子烟中的尼古丁会影响青少年的大脑发育，这种影响会一直持续到25岁左右。”肖丹说，“青春期使用电子烟会对青少年的注意力、学习、情绪波动和冲动控制产生影响，造成注意力和记忆力下降、冲动和焦虑增多。”

“电子烟比传统香烟安全”是认识误区

近年来，电子烟在全球市场的使用量迅速增长。使用量快速增长的背后缘于许多烟民认为电子烟比卷烟更安全，因为电子烟使用时不会产生焦油。

然而，事实并非如此。有国外研究者发现，不同品牌的电子烟每口尼古丁含量范围在0.5—15.4毫克，而某些品牌的香烟每口的尼古丁含量仅为27—43微克。

此外，电子烟烟液成分复杂，含有金属、挥发性有机化合物、酚类化合物、多环芳烃、香料、溶剂载体、烟碱等成分，这些成分均被证明对人体是有害的。在电池加热并雾化的作用下，这些有害物质更易于被皮肤、黏膜、气道及胃肠道所吸收。

四川大学华西医院呼吸病学研究室副研究员陈俊还表示，目前电子烟市场混乱，不同厂商使用的材料、成分不同，导致加热后产生的烟雾所含成分也不同，让电子烟的危害更加难以预测和判断。

如何摆脱电子烟依赖？肖丹表示，对电子烟的依赖其实跟对卷烟等烟草制品的依赖一样，都是尼古丁成瘾，因此其治疗原理一样。“对于依赖较轻者，可以在激发戒烟动机后，尝试凭毅力戒烟；对于依赖较重或者凭意志力戒烟失败者，目前科学有效的治疗方法是包括心理干预、行为疗法和戒烟药物在内的综合戒烟干预。”

此外，戒烟门诊是对吸烟者进行专业化戒烟治疗的有效途径，目前已有数百万人通过戒烟门诊成功戒烟。

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电子烟也有二手烟问题

众所周知，二手烟的危害非常大。

吸烟者吸入体内的烟，被称为一手烟；而吸烟者呼出的、他人被动吸入的烟，被称为二手烟。

一手烟的烟雾主要是吸入胃中，而二手烟是直接吸入肺里的，因此二手烟的危害比一手烟还要大。根据研究，二手烟所含的一氧化碳是一手烟的5倍，二手烟所含的焦油和尼古丁则是一手烟的3倍。

那么，电子烟也有二手烟的问题吗？

答案是有的，但关于这方面的研究仍非常少。

美国卫生部长认为，电子烟产生的二手烟中，同样含有尼古丁、重金属、超细颗粒物、挥发性有机化合物等有害物质。

在一项研究中，研究者发现，吸食电子烟后，每立方米空气中会残留0.82—6.23微克尼古丁，大约是卷烟残留的十分之一。

虽然电子烟的二手烟危害小于卷烟，但专家仍建议，不要在婴儿、儿童、孕妇身边吸食电子烟。（记者 代小佩）

(责编：赵竹青、陈键)

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