11月8日，中国航天科技集团在第十四届中国航展上举行重大项目签约仪式，与国家相关部门、地方政府、企业集团等签署合作协议及合作意向，累计签约金额超500亿元。

此次签约项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三大板块。其中，宇航领域合作覆盖测绘卫星、通信卫星、对地观测卫星与数据平台、火箭发射服务、商业航天等众多重大项目；防务领域涉及一系列重点产品出口；航天技术应用及服务产业主要围绕卫星应用、氢能技术、智能装备与智能制造、节能环保、新材料等“航天+信息化+”优势领域，签约总金额超500亿元。

航天科技集团总经理、党组副书记张忠阳，珠海市委常委、常务副市长杨川，集团公司部分二级单位相关负责人，国家有关部委、地方政府、企业集团相关领导和嘉宾参加签约仪式。

张忠阳致辞表示，作为我国航天科技工业的主导力量，航天科技集团始终秉承着航天报国、航天强国的初心使命，载人航天、探月探火、北斗导航等国家重大工程任务连续成功，取得了全世界瞩目的成果，不断刷新中国航天发展的新高度。

张忠阳指出，航天科技集团坚持以推动高质量发展为主题，面向国家重大战略和经济社会发展需要，主动融入新兴领域和重点区域，积极服务国家战略，打造“航天+信息化+”产业形态，大力培育“专精特新”企业和隐形冠军，努力成为商业航天、卫星应用、无人系统等产业链的链长，在高端装备制造、新能源、新材料和节能环保等产业链中做好“关键一环”，不断为高质量发展贡献航天智慧和航天方案，用航天科技创造美好生活。

在签约仪式上，中国卫通与中航技进出口有限责任公司签署了卫星传输服务项目合同。双方将进一步发挥各自优势，以现有“无人机+通信卫星”合作为切入点，结合当前无人装备发展迅猛的现状，探索“通信卫星赋能多种无人装备”，共同策划“中国装备+中国通信卫星”的打包解决方案。

四维商业遥感卫星系统项目是航天科技集团推动遥感卫星应用产业升级的重要布局。签约仪式上，八院与中国四维签署四维高景遥感卫星意向采购协议，进一步推动了项目第二阶段商业遥感卫星系统建设。该新一代遥感卫星系统计划于2025年建成，将为数字城市、数字农业等新兴市场和国土测绘、防灾减灾等传统领域提供高时效、高性能的时空信息服务。

八院还与长城公司签署了新的长征系列运载火箭批量采购框架合作协议，通过批量采购的方式，提前启动运载火箭研制，有效提升交付响应能力和服务能力，增强长征系列运载火箭商业竞争力。

2016年，长城公司作为总承包商，与中国四维签署了“高景一号01/02/03/04星”卫星在轨交付总承包合同。以此为基础，长城公司于2022年作为总承包商，通过2次“一箭双星”任务为中国四维成功发射了“四维高景一号01、02星、四维高景二号01、02星”，进一步加强了双方合作。本次航展期间，双方合作再次升级，长城公司与中国四维签署了“四维商星系统后续卫星”在轨交付项目合同。

在航天技术应用及服务产业领域，四院常州山由帝杉防护材料制造有限公司与安徽精一门科技发展有限公司签署数亿元的膜类合作项目。多年来，山由帝杉致力于用航天科技创造美好生活，解决了很多困扰行业的技术难题，研究开发了多种汽车窗膜、建筑玻璃用功膜和特种防护膜。特别是将航天级火箭表面涂层技术应用于车漆膜承制，使产品抗冲击防穿透性能大幅提升，自修复、抗污、增亮等六大核心性能超越原有产品，并获得了国家专利授权。

今年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《氢能产业中长期规划（2021-2035）》，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新的增长点，也勾勒出培育发展氢能产业的路线图。面向氢能领域，六院与有关能源企业完成签约，将发挥各自优势，围绕新能源、特种装备等领域开展战略合作，积极开展技术成果转化，共同推动大型示范项目建设运营。为推进我国能源革命和经济低碳转型，实现“碳达峰”和“碳中和”目标做出积极贡献。

一院、五院、九院等单位也在宇航、防务和航天技术应用及服务产业等领域签署了大量合作协议。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经