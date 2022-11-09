原标题：中星升空！航天英雄与百战英雄面对面

11月5日晚，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将中星19号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

此次任务恰逢凉山彝族自治州建州70周年大庆，更因两位“宇宙级大咖”的亮相而熠熠生辉。火箭发射前夕，航天员翟志刚、汤洪波走进西昌卫星发射中心，为正在备战发射任务的航天人加油鼓劲，开启了一场“航天英雄”与“百战英雄”面对面交流活动。

11月4日，西昌航天城人声鼎沸，翟志刚与汤洪波先后来到中心史馆、指挥控制中心、西昌观测站与通信站参观打卡，并与中心执行过百次以上任务的航天人代表亲切交流。

一个太空漫步，用一次次壮丽出征在浩瀚宇宙中留下中国足迹、发出中国声音，诠释着“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神；一个扎根山沟，用一次次成功发射不断创造中国速度、中国高度、中国奇迹，创造并孕育出“艰苦奋斗、求实创新、团结奉献”的西昌航天精神。在面对面交流中，“航天英雄”与“百战英雄”擦出热烈的思想火花。

“近年来，西昌卫星发射中心举北斗、发嫦娥、铸天链、探火星、铸天宫，为发展航天事业、建设航天强国作出突出贡献，被大家亲切地誉为北斗母港、探月母港、行星探测母港、空间站建造母港……”在听取科技工作者介绍中心执行任务情况和历史文化时，两位航天员对中心取得的辉煌成绩给予了称赞。

上世纪60年代末，我国开始载人航天领域的研究——“曙光一号”飞船计划，如今的西昌卫星发射中心便是当年“曙光一号”的选址地，在了解到这段渊源后，两位航天员更是感慨颇深。

“这是我第一次来西昌，这里的航天氛围特别浓厚，是一座历史悠久的古城，又跟现在的科技、航天结合起来，很值得大家来参观一下。”汤洪波说。

翟志刚表示：“西昌卫星发射中心是举世闻名的航天城，航天文化在这里落地生根，结出了丰硕的果实。”

“是什么力量支撑着你们义无反顾地献身载人航天事业？”“太空吃的粽子到底是什么馅的？”工程师马莉带着自己孩子的委托向航天员进行了提问。马莉和爱人刘涛都是中心的科技工作者，他们孩子从小的梦想是“当一名空间站设计师”。

面对各种天马行空的问题，航天员也进行一一解答，现场气氛融洽，掌声、欢笑声不断。航天精神代代相承，来自航天英雄的激励和祝福，更是让原本神秘而遥远的星空变得触手可及，航天梦想的种子在孩子心中更加茁壮成长。

梦圆航天，正当其时。航天英雄的到来，为科技工作者们注入了强劲的精神动力，广大西昌航天人表示，将深入学习贯彻党的二十大会议精神，弘扬载人航天精神，立足岗位建功航天，确保后续高密度任务连战连捷，为建设航天强国、建设世界一流航天发射场不懈奋斗。（本报通讯员胡煦劼 黄国畅 崔婉莹）

(责编：赵竹青、陈键)

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