以“聚天下英才、创网信大业”为主题的中国电子2023届全球校招宣讲大会11月6日在深圳举行，公开招聘万名优秀应届毕业生，并推出中国电子“未来科学家”计划和总部“直选生”项目。

近年来，总部位于深圳的中国电子坚定服务国家战略，发展了“PKS”技术架构，建立了集成电路全产业体系，网络安全保障能力国内领先，打造了一批“国之重器”。目前，中国电子的业务布局涵盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域和海外60多个国家或地区。

中国电子集团党组书记、董事长曾毅表示，中国电子业务布局涵盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域和海外60多个国家或地区，为广大青年学子干事创业提供广阔天地。曾毅强调，中国电子将在人才体制机制改革方面采取一系列创新举措，为优秀人才实现人生价值提供一流的发展平台。

中国电子总经理助理、人力资源部主任谢庆林表示，此次中国电子发布1万多个招聘需求，并推出中国电子“未来科学家”计划和总部“直选生”项目。“未来科学家”计划聚焦计算体系、集成电路、网络安全、数据治理等领域关键核心技术攻关，重点面向全日制博士毕业生中最具创新潜质的优秀青年科技人才及各类奇才、怪才，为其提供特殊培养计划、特殊成长通道、特殊薪酬激励、特殊配套保障，年薪最高可达200万元。

此外，来自耶鲁大学、加州大学伯克利分校、加州大学旧金山分校等海外知名高校的7位中国学联主席通过视频表达投身科技创新一线、建设网络强国的心声。中国长城、中国系统、华大半导体、中国振华、中电金信、飞腾公司、麒麟软件等7家所属企业代表作了宣讲。

(责编：赵竹青、陈键)

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