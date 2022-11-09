葛成

原标题：今年前10个月出口翻倍，这个商品为何在海外吃香？

继手机、家电之后，电动汽车即将成为我国机电产品出口的新增长点？海关总署日前公布的数据显示，今年前10个月，我国机电产品出口11.25万亿元，同比增长9.6%，其中，电动载人汽车出口增长达116.2%，实现翻倍。

中国的电动汽车为何能在海外市场吃香？

国产电动车叩开欧洲市场大门

作为世界汽车工业的“诞生地”，欧洲被誉为全球最成熟的汽车市场，并催生了最为“挑剔”的消费者。谁能够在欧洲市场“站住脚”，谁就在全球占据一席之地。

十多年前，某款中国汽车首次进入欧洲市场时，曾因在碰撞安全测试中成绩不佳，不被欧洲媒体看好，并“铩羽而归”。

不过现在，情况却发生了180度转变。中国汽车正通过新能源路线，再次叩开欧洲市场的大门。

“10月，新能源乘用车出口10.3万辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。”乘联会11月8日发布公布的数据显示，除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也开始有数据显现。

海关总署数据显示，今年前8个月，我国新能源汽车出口的前三大市场分别为比利时、英国和泰国，其中有两个是欧洲国家。

“中国电动汽车已经占到欧洲电动汽车总销量的10%。”中汽协副秘书长陈士华告诉中新财经，据统计，目前，已有近10家中国车企向欧洲出口新能源车，并获得了广泛认可。

另据普华永道(PwC)分析师近期发布的一份研报预计，到2025年，中国制造的汽车在欧洲的销量可能高达80万辆，其中，大部分将会是纯电动汽车。

中国汽车摆脱“劣质低价”标签

中国汽车为何能受到海外市场的欢迎？

近年来，伴随电动汽车的普及，中国汽车的产品水平和质量上有了大幅提升，这也让中国汽车摆脱了“劣质低价”的标签。与此同时，低廉的价格也加强了国产电动汽车在国际市场的竞争力。

海外研究机构JATO Dynamics的数据显示，2015年至2022年间，欧洲的电动汽车平均价格从4.89万欧元(约35万人民币)上涨至5.58万欧元(约40万人民币)，而中国从6.68万欧元(约48万人民币)降至3.18万欧元(约23万人民币)。

“目前，我国新能源汽车平均出口单价在3万美元(约21万人民币)左右。”中汽协副总工程师许海东告诉中新财经，现在出口的车基本都带智能网联功能，甚至包括不同语种的语音和识别功能，因此，中国出口的汽车竞争力并不差。

“我们将当地的地图导航服务接入交互系统，智能语音系统将提供包括西班牙语、法语、英语、葡萄牙语、阿拉伯语等多国语言，并支持语音车控和交互等功能。未来，智能座舱还将适配数十种本地语言和文字。”某汽车品牌国际销售服务负责人告诉中新财经，智能化和本地化，是出口车型能够获得当地消费者认可的两大关键所在。

另据日媒报道，日本名古屋大学的山本真义教授等人对某款中国制造低价电动车拆解分析发现，这款车并未采用日本制造的零部件，主要零部件由中国企业制造，其组装成本合计约人民币2.69万元。

“该车型正在给日本的纯电动汽车产业造成冲击。”报道评价称。

成本优势从何而来？

与欧洲市场不同，中国市场的电动汽车平均价格这些年为何不增反降？在业内人士看来，其中原因，与相关部门制定的产业政策密不可分。

“从产业转型升级方面来看，我们(汽车)的产业集中度不断提升。”在工业和信息化部装备工业发展中心副主任姚振智看来，当下，我国汽车产业结构正持续调整，是产业链国际竞争力稳步增强的重要原因。

国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出，要以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

在政策推动下，我国电动汽车的产业集群不断壮大。

韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2022年1月至9月，全球电动汽车电池装机量达到341.3 GWh，同比增长75.2%。其中，宁德时代位居榜首，市场份额达35.1%。在榜单的前10位中，有6家中国企业上榜，产业集中度可见一斑。

“中国有全球最好的锂电池产业链，有全球强大的科技产业和硬件产业的供应链。”蔚来汽车首席财务官奉玮告诉中新财经，经过过去十几年的发展，中国的新能源汽车产业链蓬勃发展。在全产业链的支持下，中国在新能源汽车制造领域，有着非同寻常的成本优势。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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