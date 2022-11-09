原标题：财政部提前下达2023年财政水利资金941亿元

支持加快水利建设，扩大有效投资，近日，财政部提前下达2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元。

据了解，提前下达的941亿元财政水利相关资金，将重点支持三方面。

首先包括水利发展资金543亿元，用于支持提升水旱灾害防御能力，全力保障国家水安全和粮食安全，资金将重点支持流域面积200—3000平方公里中小河流治理、小型水库除险加固、山洪灾害防治等事关人民群众生命财产安全的工作任务，提升水旱灾害防御等能力，全力保障国家水安全；同时，支持保障粮食安全和农村供水安全，以及推动重要江河湖库生态保护治理。

其次，在提前下达的941亿元财政水利相关资金中，包括中央水库移民扶持基金等328亿元，用于加大库区移民帮扶力度，促进搬迁群众稳得住、能发展、可致富。其中，152亿元用于大中型水库农村移民发放生活补助，176亿元用于对库区和移民安置区实施项目扶持。

此外，提前下达的资金中，还包括国家重大水利工程建设基金70亿元，用于落实国家战略规划，推进重大水利工程建设。例如支持开展三峡后续工作，推动实施长江经济带建设、成渝地区双城经济圈等国家重大区域协调发展战略，以及支持长江崩岸治理项目等。(总台央视记者 王楠)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经