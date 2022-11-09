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上半年上海服务贸易和数字贸易逆势增长

2022年11月09日09:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：上半年上海服务贸易和数字贸易逆势增长

　　中新社上海11月8日电 (记者 姜煜)首届上海数字贸易论坛8日举办。上海市商务委在论坛上发布的统计数据显示，2021年上海服务贸易进出口额创下历史新高，而今年上半年，上海服务贸易和数字贸易亦展现出逆势增长的韧性。

　　据统计，2021年上海服务贸易进出口额达2294.1亿美元，同比增长49.5%，规模和增速均创出历史新高，数字贸易进出口额568.8亿美元，同比增长31.2%。今年上半年，上海服务贸易和数字贸易克服疫情不利影响，分别实现进出口额1239.6亿美元和289.9亿美元，同比增长24.2%和9.7%。

　　中国商务部副部长盛秋平在论坛上表示，创新发展数字贸易对服务构建新发展格局、建设现代化经济体系具有重大意义，商务部将支持上海大力发展数字贸易。

　　上海市副市长宗明说，上海将全力争创国家服务贸易创新发展示范区，加快建设数字贸易国际枢纽港，主动对接国际高标准经贸规则，支持临港新片区、虹桥国际中央商务区等重要承载区建设，探索创新发展模式，促进要素有序流动，在全球数字贸易合作和竞争中抢占先机。

　　论坛上发布了100家上海数字贸易创新企业，旨在进一步发挥创新企业的引领带动作用，推动数字技术、数字产品和应用场景的创新发展。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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