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中子星碰撞可能产生夸克物质

2022年11月09日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：中子星碰撞可能产生夸克物质

据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国科学家在近期于越南河内举行的物质起源和星系演化国际研讨会上表示，他们开展的计算机模拟显示，两颗中子星碰撞产生的引力波中可能包含以前从未见过的夸克物质的证据。

在最新研究中，圣母大学研究人员利用计算机模拟来研究引力波，以揭示中子星并合过程中夸克物质的存在。他们模拟了两颗中子星碰撞，以了解在不同温度和密度下所产生的引力波的频率。他们发现，当夸克物质形成时，引力波频率会出现峰值——约3000赫兹左右。

2017年，美国激光干涉仪引力波天文台（LIGO）探测到两颗中子星并合产生的引力波。一些理论认为，中子星内部夸克物质的行为类似于完美的电导体；而另一些理论则认为，夸克物质变成了一种奇异的流体，能毫无阻滞地在中子星内部运动。

研究团队的模拟解释了其中一些场景，他们希望未来能将最新研究与LIGO和其他探测器即将开展的测量（将探测到更详细的引力波频率）进行比较，以进一步揭示中子星的秘密。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)
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