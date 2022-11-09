原标题：地球首位已知星际访客获确认

美国哈佛大学天文学家在最新一期《天体物理学杂志》发表论文称，他们已经证实，2014年闯入地球大气层的流星CNEOS 2014-01-08来自另一个恒星系统，是迄今已知的地球首位星际访客，其拜访地球的时间比著名的“奥陌陌”早3年。研究人员认为，此类星际访客可能每十年闯入地球一次，分析它们可为研究遥远恒星系统的化学组成提供新见解。

2019年，研究人员在美国国家航空航天局（NASA）的近地天体研究中心（CNEOS）目录中发现了CNEOS 2014-01-08。数据显示，2014年1月8日，这颗宽0.9米的流星以216000公里/小时的速度进入地球大气层，其行进轨迹极为独特，表明它可能来自太阳系外。此次，通过对岩石此前的路径进行建模，并评估其与太阳系内行星引力之间的相互作用，研究人员证实：它的确来自太阳系外。

这使CNEOS 2014-01-08成为迄今已知的地球首个来自星际空间的访客，早于2017年闯入地球的200米宽的小行星“奥陌陌”，以及2018年拜访地球的宽0.5公里的彗星“鲍里索夫”。

研究人员表示，地球的星际访客如此频繁地现身可能意味着，35亿年前在地球上萌芽的生命种子可能来自另一个恒星系统。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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