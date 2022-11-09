刘园园

原标题：民企可推动“顶天立地+铺天盖地”创新格局

11月7日，国家发展改革委公布了《关于进一步完善政策环境 加大力度支持民间投资发展的意见》（以下简称《意见》）。这份文件列出6个方面21项举措加大力度支持民间投资发展。

如何理解这些举措？怎样进一步优化民间投资社会环境？科技日报记者邀请相关专家进行了深入探讨。

国家创新体系中的活跃力量

《意见》提出，支持民间投资参与科技创新项目建设。鼓励民间资本积极参与国家产业创新中心、国家技术创新中心等创新平台建设，支持民营企业承担国家重大科技战略任务。

“民营企业将推动‘顶天立地+铺天盖地’的科技创新格局。”国家信息中心信息化和产业发展部主任、数字经济论坛理事长单志广在接受科技日报记者采访时解读说。

单志广分析，行业龙头民营企业将推动“顶天立地”的技术创新。作为创新载体，龙头型民营企业对创新的国家需求、社会需求、市场需求有更深刻和准确的把握，通过参与承担国家重点工程、科技重大专项、应用示范工程等，可以结合自身技术创新优势，联合供应链上的重点企业，推动在关键核心技术和“卡脖子”技术上联合攻关、重点突破。

另一方面，单志广指出，广大中小型民营企业将推动“铺天盖地”的应用创新，它们是国家创新体系中最活跃的部分。据统计，截至2020年底我国民营企业已经达到4000多万家，贡献了全国70%以上的技术创新成果。

“中小微企业大多是民营企业，它们在推动国民经济增长、与大企业协同发展、增加就业、活跃市场、推动创新、维护社会稳定等方面具有不可替代的地位和作用。”重庆现代产业研究院副院长高钰在接受科技日报记者采访时说。

发展数字经济具备重要优势

《意见》明确，鼓励民间投资更多依靠创新驱动发展。营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，鼓励民间资本参与5G应用、数据中心、工业互联网、工业软件等新型基础设施及相关领域投资建设和运营，发展以数据资源为关键要素的数字经济，积极培育新业态、新模式。

“民间资本在参与‘新基建’和发展数字经济方面，有两方面重要优势。”单志广认为。

单志广表示，“新基建”涉及的大多是高新技术含量极高的产业和项目，需要专业化的需求分析测算、技术路线甄别、市场价值评估、投资风险评判等。民间投资在选择项目和资金投入方面更加理性、审慎、务实，对“新基建”项目建设更善于把握需求导向、问题导向、目标导向、效果导向的原则，科学开展项目需求分析与测算，实现“新基建”从战略目标到业务应用目标再到系统建设目标的科学推演设计。

“同时，民间资本的参与有利于进一步开放‘新基建’市场准入，推动‘新基建’管理机制创新、资本运作创新、运营模式创新，打造‘新基建’项目可持续发展的内生动力机制等，为经济高质量发展提供新引擎。”单志广说。

要充分发挥市场力量作用

《意见》还强调，进一步优化民间投资社会环境。落实鼓励民营经济发展的各项政策措施，促进民营经济发展壮大。

高钰建议，大力推动产学研协同创新，支持企业组建创新联合体，引导企业开展技术、产品、管理等创新，提高民营企业自主创新活力和能力。同时要加大力度培育集基础研究、科技研发、成果转化、企业孵化、政策咨询、法律服务及人才培育于一体的科创中心，支撑新技术从实验室走向产业市场，为科技型初创企业、创业团队的成长提供更有利的发展环境。

单志广则从鼓励民间资本参与“新基建”、发展数字经济等角度提出相关建议。

“要充分利用市场手段、发挥市场作用。”单志广提出，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激活各类市场主体活力，是“新基建”必须秉持的重要原则。

单志广还建议，要创新企业参与投融资机制。放开“新基建”项目投资的市场准入，为企业和社会资本拓宽投资渠道、放开投资限制。此外，还要培育可持续的投资收益闭环，探索新型基础设施的应用场景，规划可持续的商业模式，发挥“新基建”的乘数效应和裂变功能。

(责编：赵竹青、陈键)

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