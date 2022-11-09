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我国红树林面积恢复至2.7万公顷

2022年11月09日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：我国红树林面积恢复至2.7万公顷

　　11月7日，科技日报记者从《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场举办的“面向2030/2050的全球红树林保护”边会上获悉，中国55%以上的红树林已纳入自然保护地，红树林面积由本世纪初的2.2万公顷恢复到2.7万公顷，成为世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。

　　红树林有着“海岸卫士、鸟类天堂、鱼虾粮仓”美誉，是最重要的蓝碳生态系统之一，在净化海水、防风消浪、维持生物多样性、固碳储碳等方面发挥着极为重要的作用。全球目前有341种受威胁物种以红树林为主要栖息地。

　　作为世界湿地大国和《湿地公约》缔约方，我国不断加大对红树林的保护力度，印发了《红树林保护修复专项行动计划（2020—2025年）》（以下简称《计划》），创建红树林保护与修复国家创新联盟，成立红树林监测评估中心。

　　值得关注的是，我国将在深圳打造全球首个红树林保护交流合作的国际红树林中心，全面开展技术交流、信息共享、监测评估和援外培训，为各缔约国特别是发展中国家提供服务和帮助。

　　国家林业和草原局有关负责人在此次边会上表示，下一步，中国将加快实施《计划》，不断扩大红树林面积，计划到2025年营造和修复红树林1.88万公顷。同时还将加强交流合作，广泛开展保护修复、技术交流、合作研究、宣教培训等示范项目。为推进全球红树林保护，该负责人提出了4点建议，包括提升生态功能、强化制度建设、吸引社会参与、加强科技支撑。

　　据介绍，本次边会由红树林基金会等主办，来自《湿地公约》秘书处、联合国机构、各国政府、国际机构、非政府组织的100余位代表回顾全球红树林保护成效，围绕全球红树林现状与其在可持续发展目标中的作用、面临的挑战与机遇及红树林保护实践等内容开展座谈和交流。

(责编：赵竹青、陈键)
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