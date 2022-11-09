原标题：在进博会，一睹未来医疗的风采

手术机器人捏起细小的皮筋进行打结和拆解，精准与稳定的操作让观众赞叹连连；电动担架车与自动胸腔按压系统共同合作，急救关爱更加安全高效；戴上3D眼镜，眼球结构在更大的视野中得到清晰展示，眼部手术更加安全……进博会现场，医疗器械及医药保健展区热闹非凡。前沿医学科技齐聚一堂，共同展示未来医疗新图景。

机器人成好帮手 手术更稳更精准

在医疗器械展区，美敦力的“机器人总动员”十分吸睛。3台手术辅助机器人集体展出，其中Hugo RAS system机器人辅助手术系统在中国首次亮相，主要服务于外科手术。展区工作人员告诉科技日报记者，这台手术机器人将核心部件化整为零，医生操作更灵活。开放式的医生控制台及脚踏板设计，让主刀医生与手术团队合作更顺畅。

最新一代达芬奇手术机器人也引得不少观众驻足。这款手术机器人由医生操控台、患者手术台和影像处理平台构成，3D立体高清手术视野、可转腕手术器械和直觉式动作控制，让医生手术过程更加稳定精确。

在医疗器械展区的机器人们，不仅可以帮助医生做手术，还能为人们注射疫苗。

由深圳知了云科技有限公司和中国科学院重庆绿色智能技术研究院联合研发的全自动疫苗注射机器人，不仅可以在接种前对受种者的信息进行核对，还能在接种时，通过人体工程学设备与视觉识别、红外测温等操作实现3D靶点定位扫描与全自动注射接种。深圳知了云科技有限公司结构研发工程师吉陆逸告诉记者，通过自动化和数字化的结合，这款机器人有望解放基层社区人力，提升疫苗接种服务的可及性。

医疗服务更人性 居家医疗获关注

肠镜对了解肠道病变有重要意义。长期以来，传统消化内镜检查均采用机械插入的方法，这给患者带来较大的身心负担。特别是小肠有特殊的解剖结构，是传统内镜检查的盲区。这些困境或许可以通过胶囊内镜来解决。现场工作人员告诉记者，患者可以在清肠后直接吞服胶囊内镜，相关数据将通过传感带和记录仪传输给医生。同时，胶囊内镜的自适应变频及双摄像头172°视角也可以提高结肠病变的检出率。

在进博会上，居家医疗的相关展品也受到不少关注。其中，NxStage System One是一款可用于家庭血液透析及家庭夜间血液透析的新产品。费森尤斯医疗高级政府事务经理张薇告诉记者，对因特殊原因无法前往医院实现血液透析的患者，以及白天需要工作的患者，家庭血液透析具有重要意义。“在医生允许的情况下，患者使用普通自来水，通过该系统即可配置透析液，界面简洁易上手。”张薇说，“我们希望这款设备在未来可以走进更多家庭，助力居家医疗。”

远程医疗成可能 科技让优质资源下沉

在西门子医疗展区内，一辆名为“远征”的车载型移动介入手术室让很多观众产生了兴趣。“这款车的车厢采用了双向可拓展的设计，展开后的车厢可以达到44平方米，这与医院常规介入手术室的面积大致相同，甚至还会比一些医院的更宽敞。”西门子医疗心血管事业部市场经理姜振宇说，“设备间里配有蓄电池和柴油发电机，支持野外工作，最长可以连续工作14个小时。”

在“远征”车旁，设有西门子医疗远程介入大师解决方案与途灵介入手术机器人体验区，三者结合形成了“远征”5G移动急危重症介入救治单元。姜振宇告诉记者，远程介入大师解决方案通过5G网络连接“远征”和远端专家，而途灵介入手术机器人未来也有望实现智能化远程介入治疗。

“心脑血管疾病发病率高、致残致死率高、复发率高，但在边远及贫困地区，县医院因资金投入有限，难以配备介入治疗所需的血管造影设备。未来，这套系统可以让专家在北京或上海的办公室里，实时远程指导、诊疗千里之外的患者，有助于提升县域医院的抢救能力。”姜振宇说。

在医疗器械展区，一扇写有“瓦里安放疗元宇宙”的大门吸引了很多观众进入，门内勾勒出未来元宇宙空间中人们的就诊方法。一线城市三甲医院的主任技师可以通过智能穿戴设备，以虚拟形象出现在县城医院，为当地的医生和患者给予指导。同时，主任技师还可拥有自己的数字分身，24小时为病人提供服务。在这一未来图景中，优质的医疗资源将突破时空壁垒，实现下沉。

除了远程医疗，简易的系统操作也能让缺少专业人员的地区享受到前沿医疗科技。全球首发展品“速环刀”是基于环形机架的放射外科（SBRT）平台，这一平台通过系统集成与整合实现了便捷操作，使医疗人员配备有限的医院也可以实施高精度放疗，让更多群体享受到优质资源服务。

(责编：赵竹青、陈键)

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