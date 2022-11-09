原标题：1∶1中国空间站组合体展示舱亮相航展

11月8日—13日，第十四届中国航展在珠海国际航展中心举行。在中国空间站即将全面建成之际，中国航天科技集团受上级部门的委托和授权，带来了本届航展上的重磅展品——1∶1空间站组合体展示舱，全景展示空间站T字基本构型，让公众在地面就可以近距离了解中国人的“太空之家”。

中国空间站以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型，舱内活动空间超过110立方米，配置2个航天员出舱舱口和1个货物气闸舱，并提供6个睡眠区和2个卫生区，可实现长期3人、短期6人驻留。为了充分展现出空间站的规模和特点，本次展出的中国空间站组合体展示舱按真实比例研制，在展厅内按“T”字形构型展示。

除了舱体，展厅内还展示了太阳翼、中继天线、对接机构、大小机械臂、舱内实验机柜等配套设备。尤其是空间站机械臂，成为展会上的独特亮点。

空间站机械臂是我国空间站工程的关键设备之一，用于保障空间站在轨寿命期间内安全、可靠运营，开展空间站组装建造、维护维修、辅助航天员出舱活动、支持空间应用等任务实施，是我国目前智能程度最高、规模与技术难度最大、系统最复杂的空间智能制造系统。该机械臂全长10米并可扩展到15米，可实现大范围、大负载操作以及局部精细化操作，负载自重比和操控精度等指标均已达到世界领先水平，而且全部核心部件实现国产化。

值得一提的是，空间站机械臂本身就是一个高智能机器人，它有明亮的眼睛——视觉系统，触觉神经——末端执行器上面的诸多传感器，头部和尾部——末端执行器以及灵活的关节。机械臂拥有精确操作能力和视觉识别能力，既具有自主分析能力，也可以由航天员进行遥控。

本次航展，中国航天科技集团共携200多项“高、精、尖”产品和项目集中亮相，通过宇航系统、防务系统、航天技术应用及冬奥专区3大展区，全方位、立体化展现航天科技高水平自立自强、捍卫国家和平、创造美好生活的创新成果。

在宇航展区展出了长征五号B火箭、新一代载人运载火箭、重型运载火箭等新一代运载火箭家族和捷龙三号火箭、商业火箭沙盘等亮点项目。同时，直径3.5米/500吨推力先进整体式固体发动机、80吨级可重复使用液氧甲烷发动机等多型发动机，以及风云气象卫星观测体系、陆地生态碳卫星、陆地探测一号卫星、“羲和号”太阳探测卫星和商业航天卫星及产品也受到公众的关注。

在防务展区展出了地地打击武器系统、防空导弹武器系统、无人系统等一批最新型、家族化军贸产品，包括A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统，HQ-16FE中远程防空导弹系统，地/舰空和空空/地导弹家族，防空反导反无作战体系和靶弹系统等重磅展品。FH—97A忠诚僚机、彩虹－7高空长航时无人机、彩虹－6大型双发通用无人机（涡扇型）、彩虹5H—中高空长航时无人机等热点无人机机型也在展区亮相，充分显示航天科技集团空天一体、攻防兼备的整体优势。

作为2022年北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式技术保障实施单位，中国航天科技集团将航天技术和系统工程注入冬奥，助力了两场开闭幕式的圆满举办，让一句“航天负责成功”的口号广为流传。在本届航展上，该集团首次展出了北京冬奥开闭幕式主舞台系统、主火炬、手持火炬等展品，并集中展出航天洁净氢能源制备解决方案、液氢储运加产业关键系统及核心装备、ECMO项目、保障方舱、氢液化全息展示系统、加氢机、航天复杂构件焊检数字化智造平台、宇航芯片、飞鸿系列无人运输机等项目和产品，展示氢能、高端装备、智慧产业、节能环保、新材料等领域的航天技术转化成果与典型应用，展现航天高科技的牵引带动作用与自主创新能力。

为了让公众更加直观地感受航天科技的魅力，航天科技集团还设立了“互动体验区”，设置了太空之吻、空间站生活、月地驾驶、火星救援、星际骑行等互动项目，通过让展品“动”起来，为公众带来更生动直接的参观体验。

(责编：赵竹青、陈键)

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