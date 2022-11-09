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《财米油盐》看进博｜进博会五年“老摊主”，讲述健康中国新机遇

人民网记者 申佳平
2022年11月09日14:13 | 来源：人民网
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全球十五大药品巨头首次齐聚，全球十大医疗器械企业集体亮相，大块头的“手术机器人”和“小而精”的新技术闪亮登场……今年的进博会，医疗器械及医疗保健展区依然人气“火爆”，多个“首发”“首展”的前沿科技和创新成果集中展出。

“跟去年相比，我们展台面积扩大了50%，而且今年我们也带来了全球首展、亚洲首展和中国首展的创新技术。”西门子医疗相关负责人王弢介绍，作为五届进博会“老摊主”，今年为进博会带来了全球首展的5G移动急危重症介入救治单元“远征”、光子计数CT“NAEOTOM Alpha”等多款产品。

相约进博，共享机遇。五年来，进博会广结良缘，“朋友圈”越来越大，溢出效应愈加凸显。商务部数据显示，最近三年，每届进博会的成交额都超过700亿美元。

“今年是拜耳第五次参展进博会，我们也迎来了在华140年的里程碑。一路走来，拜耳见证和参与了中国的发展和进步，对此我们深感自豪。”拜耳集团管理委员会主席沃纳·保曼认为，进博会极大地推动了跨国公司共享中国机遇，融入中国经济发展格局。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：罗知之、高雷)
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