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特殊医用配方食品标识新规：产品标签不得使用婴儿或病患形象

2022年11月09日16:17 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局发布了《特殊医学用途配方食品标识指南（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）面向社会公开征求意见，《征求意见稿》要求，禁止使用“特效”“治疗”“母爱”“母乳化”等词语。

据了解，特殊医学用途配方食品，是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。

《征求意见稿》要求，特殊医学用途配方食品标签、说明书应真实规范、科学准确、通俗易懂、清晰易辨，不得含有虚假、夸大内容或者绝对化语言。同时，特医食品最小销售包装应标注特医食品专属标志。

在产品名称方面，《征求意见稿》要求，产品名称由商品名称、通用名称组成。每个产品只能有一个产品名称，且商品名称不应与已批准的特医食品、保健食品、药品的商品名称相同。

《征求意见稿》要求，配料表中各种配料的名称应当按照相应标准、有关规定标示具体名称。营养成分表以“方框表”的形式标示每100g（克）/每100mL（毫升）以及每100kJ（千焦）产品中的能量（kJ）、营养素和可选择成分的含量；也可同时标示每100kcal产品的量。

《征求意见稿》还提出了特殊医学用途配方食品标识的禁止性要求，如涉及虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的词语，如“特效”“全效”“优效”等；涉及预防、治疗疾病或者加速康复的词语，如“缓适”“优术”“治疗”“速康”“灵康”“愈”等；涉及保健功能的词语，如“强壮”等；婴儿或者病患的形象作为标签图案，以及“人乳化”、“母乳化”或近似术语表述等。

(责编：罗知之、高雷)
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