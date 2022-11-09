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贾少谦：长期主义是海信穿越周期的精神底色

2022年11月09日17:09 | 来源：中国网科技
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原标题：贾少谦：长期主义是海信穿越周期的精神底色

　　“长期主义构成了商业管理的基本内核，也是海信半个世纪里穿越一个又一个周期的精神底色。”11月9日，海信集团总裁贾少谦在出席活动期间发表主题演讲时表示，这些年来海信在技术研发、产业拓展以及自主品牌建设等企业经营各方面都坚持长期主义的战略定力，不断跨越周期与不确定性获得稳健增长。

　　贾少谦举例说，在电视领域，迄今海信ULED技术研发已历时10年，海信在激光显示的研发已历时15年。权威数据显示，今年全球电视产品出货量与出货额都在持续走低，但海信电视一直在逆势增长。2022年第二季度，海信电视全球出货量环比增长1.9个点，为全球增长最大的品牌，出货量排名世界第二。从国内市场来看，海信电视市场量、额占有率均稳居中国第一，额占有率已经与第二名拉出近4个点的差距，遥遥领先。而在过去12年间，海信电视出货量从不足全球5%到超12%以上的市场份额，是少有的能够避开过山车效应，并走出一条持续正向增长曲线的企业。

　　作为技术立企的海信，所处行业面临的是全球化竞争。海信在行业中早早放弃OEM，选择做自主品牌，从市场国际化、到制造当地化、再到研发本土化，海信深耕当地市场，扎根本土化运营。坚持“长期主义”的国际化，让海信在全球充满不确定因素的市场环境下，增强了抗风险能力和自愈能力。

　　近年来，海信在海外并购上更是迈出三大步。贾少谦表示，在与国外企业同台竞技的过程中，尤其是出海过程中的几次跨国并购，让海信深刻地感受到，有鲜明特点的“中国式管理”是很有竞争力的。中国企业探索的中国式管理在未来会成为管理学的重要内容。

(责编：董童、李源)
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