人民网记者 王连香

国家高速公路和普通国道编号怎么命名？公路标志牌上的G、S、X等字母分别代表什么？让我们一起来看看国家高速公路和普通国道的命名和编号规则吧。

根据交通运输部印发的《公路路线标识规则和国道编号》编号规则，公路路线编号的首位代表公路的行政等级，采用一位字母标识符表示，共包括G（GUO国，国道，包括国家高速公路和普通国道）、S（SHENG省，省道，包括省级高速公路和普通省道）、X（XIAN县，县道）、Y（乡道，和县重复，采用X后移一位字母Y）、C（CUN村，村道）以及Z（ZHUAN专用，专用公路）六类。

普通公路（普通国道、普通省道、县乡村道和专用公路）路线编号，由一位公路行政等级字母标识符“G（S/X/Y/C/Z）”和三位数字编号“×××”组配表示。

图片来源：“交通运输部”公众号

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国家高速公路编号首位由一位国道字母标识符“G”表示。其中，首都放射线、北南纵线、东西横线和地区环线等主线编号，由一位国道字母标识符“G”和不超过两位的数字编号“×”或“××”组配表示；城市绕城环线、联络线和并行线编号，应由一位国道字母标识符“G"和两位主线编号“××”、一位路线类型识别号“*”和一位顺序号“#”组配的四位数字编号表示。

例如下图所示是我国的最长的一条高速公路G30连霍高速（连云港至霍尔果斯高速公路）的标识。其上方是红底白字，标识“国家高速”，连霍高速是一条东西横线，下方编号为国道标识符G和两位偶数30。

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根据不久前出台的《国家公路网规划》（2022-2035），在上述的国家高速类别中，又增加了都市圈环线，目前暂定采用G99+两位数字编号的方式。

省级高速公路编号首位由一位省道字母标识符“S”表示。其中，省会放射线、北南纵线、东西横线等主线编号,应由一位省道字母标识符“S”和不超过两位的数宇编号“×”或“××”组配表示；城市绕城环线和联络线的编号，宜由一位省道字母标识符“S”和两位数宇编号“××”组配表示。

省级高速公路上方是黄底黑字，标识“各省简称+高速”，如“苏高速”“浙高速”。编号则为S和一到两位数字。

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但也有部分省级高速公路网特别密集的省份，例如广东省，S1-S99已经不能完全覆盖所有的省级高速网时，部分较短的联络线也会采用S+四位数字构成。

(责编：王连香、高雷)

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