人民网记者 栗翘楚

当前，大健康是顺应时代发展、社会需求和疾病谱改变提出的全局健康理念，产业发展势头强劲，市场潜力巨大。在此背景下，进博会也日益成为全球医疗健康领域的新技术和新方案的首发平台。

11月7日下午，由商务部主办，中国科学院科技战略咨询研究院与虹桥国际经济论坛秘书处承办的虹桥国际经济论坛分论坛之《大健康研究和转化发展态势与展望》报告发布研讨会在上海举办，来自政企学研的代表齐聚一堂，围绕医疗领域科技创新、成果转化等话题进行分享交流。

商务部党组成员、副部长盛秋平表示，当前，世界正面临百年未有之大变局，世界疫情持续反复交织，各国正在聚焦大健康产业发展，纷纷出台政策举措。在经济全球化背景下，各国需要加强合作，共同促进人类的健康；强化科研转化，促进创新发展；强化技术融合，促进转型发展。

中国科学院副院长、中国科学院院士高鸿钧表示，大健康理念已深入人心，特别是新冠疫情在全球蔓延，让人们认识到健康的重要性，“全民健康”“全面健康”也得到更广泛的关注。在此背景下，大量新技术的研发应用正推动大健康产业的快速发展。

在分论坛上，由中国科学院科技战略咨询研究院、上海营养与健康研究所、施普林格·自然三家单位合作完成《大健康研究和转化发展态势与展望》（以下简称《报告》）正式发布。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰就《报告》内容做了介绍。他表示，通过上百名专家的综合研判，《报告》得出以下几点结论：受疫情影响，全球大健康领域研究迎来加快发展的黄金期，中国科研人员学术影响力日益提升；大健康部分领域产业转化度相对较高。但产学研医深度融合有待加强，同时医学研究重心将发生转移，大数据、人工智能等数字技术在推动大健康产业技术变革和升级。

通过研究结论，《报告》也形成了对未来发展的几点建议。一是疾病防控与健康促进是大健康研究发展方向与目标；二是疾病筛查与诊断成为发展大健康产业技术条件；三是疾病治疗领域技术的发展是推动大健康产业发展的重要保障；四是科技创新是应对卫生与健康重大挑战的关键要素。

在第一场圆桌讨论环节，中国科学院院士、中科院上海药物研究所原所长陈凯先，中国科学院院士、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员王恩多，中国科学院院士、发展中国家科学院院士、浙江大学教授、医药学部主任段树民，上海交通大学医学院教授、上海市免疫学研究所研究员李斌，中国科学院上海营养与健康研究所生命科学信息中心范月蕾，施普林格·自然《Nature Biomedical Engineering》编辑王丽倩，上海市生物医药技术研究院院长傅大煦围绕“科学突破赋能大健康产业发展”主题，分享了各自研究领域的热点话题。

在第二场圆桌讨论环节，中国科学院院士、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明，中国科学院院士、中国科学院上海营养与健康研究所学术所长李林，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波上海市科协学术部副部长葛朝晖，万达信息股份有限公司副总裁张敬谊，养乐多（中国）投资有限公司副本部长土屋大辅围绕“技术创新重构大健康产业结构”主题进行分享。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经