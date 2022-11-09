近年来，四川省彭州市加快推动实施乡村振兴战略，坚持以党建为引领，充分借助乡镇行政区划和村级建制调整“两项改革”以及被国家发改委确定为“国家城乡融合发展试验区”的“东风”，积极探索新型农村集体经济有效实现形式，努力办好“做大蛋糕”和“分好蛋糕”两件大事，全市城镇化率不断提升，城乡居民收入比不断缩小，乡村振兴基础不断巩固夯实，城乡融合发展质效更高。

一、深入实施“一号市委工程”

彭州市委高位谋划推动，“一盘棋”统到底。将发展壮大村级集体经济列为彭州市委“一号工程”，由市委书记任市农村工作领导小组组长，下设农业农村改革和发展新型集体经济专项工作领导小组，建立市、镇（街道）、村（社区）三级扶持壮大村集体经济联席会议制度，统筹31个市级部门力量，高位推动乡村集体经济发展。

制定中长奋斗目标，“一股劲”走到底。在开展“三区三线”划定基础上，划定中心镇和中心村，编制国土空间规划和村庄规划，以中心镇和中心村作为集体经济发展重要载体，实现差异化发展。制定集体经济发展任务分解表，细化充分挖掘集体经济潜力、强化涉农项目支撑等5类20项具体任务，明确力争到2025年底全市村级集体经济固定资产“百万村”150个、“千万村”50个、“亿元村”3个的奋斗目标。

坚持政策靶向驱动，“一揽子”兜到底。近年来，彭州市先后出台《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的若干政策措施》《关于开展合并村集体经济融合发展试点工作方案》《实施乡村振兴战略推进农业农村现代化发展的若干政策措施》等文件，在集体经济培育、项目支撑倾斜、土地利用、人才培育、社会化服务等方面进行制度设计和措施创新，为乡村集体经济发展提供有力政策保障。

逗硬督查考核问效，“一把尺”量到底。建立市、镇（街道）、村（社区）三级考核机制，对工作成效突出的市级部门，在干部选任、评先评优、干部推优、目标绩效、资金补助等方面给予倾斜。同时，将集体经济发展情况纳入市级部门、镇（街道）、村（社区）党组织书记抓党建述职评议重要内容，对重视不够、工作不力、出现严重问题的，依规严肃处理。

二、大力开展“五大攻坚行动”

开展新思想立根铸魂深化行动。充分利用镇村微党校、中心校和“蓉城先锋”党课开讲等平台载体，分层分级开展镇村干部学思践悟 “三农”工作重要论述精神专题培训。依托四川省委党校彭州校区教培资源和“1+3+N”矩阵式教学基地，巡回开展“一镇一品牌、一村一特色”现场教学和观摩拉练，不断提升创新实践能力。

开展新时代担当作为好支书培育行动。与高等院校签订战略合作协议，开展村（社区）干部学历素能双提升计划，第一批319名乡村干部顺利深造结业。深入实施村级党组织书记“头雁孵化”工程，为全市每个村（社区）动态培养储备2到3名政治强、懂经济、善治理、会经营的村级后备干部队伍。专项开展“党建创优、经济争先擂台比武”，一大批坚持党建引领发展壮大村级集体经济先进基层党组织和优秀“好支书”脱颖而出，示范带动全市乡村经济集体提质增效、攀原登峰。

开展合并村农村集体资产股份化改造行动。做深做活乡镇行政区划和村级建制调整“两项改革”后半篇文章，成立镇村合并村集体资产股份化改造工作领导小组，制定集体经济组织股份化改造推进计划，对合并村集体经济组织所有的各类集体资金、资产和资源进行再清理再核实，分别登记造册，经村民代表大会或议事会确认后公开发布，并逐级报市农业农村部门审核备案。

开展乡村集体资产创新管理提升行动。引导村级党组织在梳理集体建设用地、清理闲置工矿用地、腾退宅基地等方面做文章，全市共盘整盘活乡村集体资产186宗、闲置宅基地356处，采取村集体资产量化入股注入，宅基地、房屋等固定资产入股，现金入股，社会资本入股等方式，最大限度将资源变资产、将资产变资金、将资金变利益，为乡村集体经济发展打牢基础、夯实家底、拓展空间。

开展优秀人才下乡进村促进行动。出台《实施产业强市若干人才政策措施》等5个人才政策，柔性引进农业技术顾问9人，招聘乡村规划师4人，选派驻村金融助理8人，选派年轻干部33人到村锻炼，回引在外优秀人才“乡村合伙人”“乡村创客”85人。创新制定抓党建促乡村振兴12条激励措施，支持村（社区）可按规定提取公积金、公益金，用于兑现劳动者工资报酬和管理者“多劳多得”福利待遇，增强促进村级集体经济发展的内生动力和创新活力。

三、全面厘清“多方权属关系”

强化村级党组织领导核心作用。建立村级党组织、村级股份经济合作联合社定期分别向镇党委、镇级农村集体资产开发管理联合社公司请示报告制度。乡村两级党组织书记与集体经济组织董事长（理事长）“一肩挑”。推动村级党组织书记通过法定程序担任村民委员会主任和村级股份经济合作联合社董事长（理事长），提倡村级党组织委员通过选举兼任村级股份经济合作联合社董事会（理事会）成员。

构建“两级多层”复合型经营体制。在村成立村级股份经济合作联合社，由市农业农村部门统一登记赋码。在镇成立农村集体资产开发管理联合社公司，由各村级股份经济合作联合社组建。村级股份经济合作联合社在镇级农村集体资产开发管理联合社公司领导下，开展经营管理，剥离村民委员会对集体经济管理的职能，由村级股份经济合作联合社独立行使经营权，并对集体经济组织成员负责。

理顺村级“三重组织关系”。制定村级党组织、村民委员会、村级集体经济组织议事决策工作规范。明确村民委员会发挥一定“政府职能”，做好村民的管理服务工作。明确村级集体经济组织是集体资产的所有者，负责规划布局、盘整资产、活化资源、优化发展模式等。村民委员会和村级集体经济组织明晰“两本账”，推动实现功能分开、各自归位，但两者和由此相应形成的产权、财权、事权、治权均纳入村级党组织统一领导。

四、创新强化“三项要素保障”

创新“直达型”财政扶持。强化涉农资金整合、创新财政投入方式，提供农业产业发展贷款风险补偿金675万元，对发展态势良好的集体经济组织和科技创新团队给予20-200万资金支持。三年来，划拨2172万元专项资金，对考核符合要求的村级集体经济组织“以奖代补”进行奖励，投入资金10.2亿元，累计扶持重点项目87个。

创新“定制式”土地供给。每年单列8%的土地利用年度计划支持农村集体经济新产业新业态发展和农民集中建房整理项目实施。将城乡建设用地增减挂钩试点项目中预留拆旧复垦规模的30%，用于农村集中安置和产业发展建新区。2019年，颁发西南地区首张集体建设用地商服不动产权登记证书，给投资者吃下“定心丸”，让恒产者有恒心。

创新“低成本”金融助力。针对村级集体经济资金不足的问题，市镇村三级党组织联动，将集体建设用地使用权、农村土地经营权等8大类可进行融资的资产，包装成农业农村、文化旅游、中小企业3类30余个金融产品，引进社会资本6000余万元。推进“农贷通”金融综合服务平台建设，简化示范村级集体经济发展项目手续，累计发放贷款51.35亿元。

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(责编：曹淼、李源)

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