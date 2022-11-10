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强生中国戴康澜：推动个人健康管理创新 共建共享中国市场机遇

2022年11月10日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“作为一个开放、合作的平台，进博会为我们携手各方加速引入创新产品、推动个人健康管理的发展创造了更好的机遇。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，强生中国个人健康护理总裁戴康澜表示，“我们对中国市场充满信心，期待未来与更多伙伴携手并行，抓住中国开放机遇，促进合作、推动创新，将更多全球领先的个人健康管理解决方案引入中国，为人民的健康作出贡献。”

戴康澜介绍，在本次进博会上，强生带来的多款首秀产品都是针对儿童的OTC产品，涵盖不同的剂型、剂量、给药方式和口味，契合不同年龄段、不同体重孩子的治疗需求，方便家长在不同场景下灵活做出选择。在他看来，创新不仅仅是发明一个新分子、新药物，也包括在药物剂型、剂量、给药方式上开展创新。

除产品创新外，戴康澜表示，强生也在渠道创新和解决方案创新方面开展了系列探索，推动个人健康管理可及性提升和新模式建立。“创新的最终目的是满足大众的健康需求，因此提高创新成果的可及性，一直是我们努力的目标。”他说。

“当前，健康中国正在推动从‘以治病为中心’向‘以人民健康为中心’转变，为个人健康管理的快速发展提供了有利条件。”戴康澜认为，强生从科学的产品与服务、广阔的覆盖和教育、深入的合作与研究三个方面出发，让更多患者和大众在面对常见疾病时做出正确的选择，推动国民健康素养提升、支持健康中国的共建共享。

“我们的愿景是通过基于科学的产品和服务，强化居民的个人健康管理能力，帮助他们在面对常见疾病时做出正确的选择，成为自己健康的第一责任人，这与健康中国的宏伟目标契合。”他说，

戴康澜认为，在中国持续推进高质量发展和高水平对外开放的大环境下，进博会对于外资企业引入创新成果、促成中外合作创新项目、搭建开放式创新平台都有极大的帮助，期待将更多全球领先的个人健康管理解决方案引入中国。

(责编：罗知之、高雷)
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